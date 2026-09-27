Scandal și în Bulgaria după articolul din WSJ. Ambasadoarea SUA în Grecia, acuzată că ar fi presat Sofia să cumpere GNL

Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, îmbrățișată de Donald Trump la o recepție dedicată Zilei Independenței Greciei, în Sala de Est a Casei Albe, 26 martie 2026, la Washington. Foto: Profimedia Images

Statele Unite au presat Bulgaria să cumpere gaze naturale lichefiate (GNL) americane în valoare de miliarde de dolari prin intermediul unei anumite companii grecești, scrie agenția bulgară Novinite, care citează o investigație The Wall Street Journal.

Investigația o are în centru pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Este aceeași ambasadoare care i-ar fi spus unui ministru grec că SUA au provocat căderea guvernului Bolojan în România și că "pot face la fel în orice țară", conform WSJ.

Investigația The Wall Street Journal referitoare la acțiunile ambasadoarei SUA în Grecia a fost preluată rapid de principalele publicații de știri și analiză din Bulgaria, între care 24 Chasa, Dnes.bg, Epicenter, Faktor.bg, BGNES.

Guilfoyle a călătorit în Bulgaria cu misiunea de a determina guvernul de la Sofia să cumpere GNL din SUA și a fost însoțită, la întâlnirile cu oficialii bulgari, de Christos Marafatsos, un bărbat de 39 de ani. Acesta este un lobbyist al companiei grecești de construcții Aktor. Aktor colaborează cu compania energetică de stat a Greciei, DEPA, în cadrul unei afaceri menite să furnizeze GNL american Europei de Sud-Est.

Potrivit The Wall Street Journal, Guilfoyle i-ar fi îndrumat pe oficialii bulgari către Aktor, ca posibil partener, după care compania greacă a semnat acorduri cu companii bulgare din sectorul gazelor.

O persoană familiarizată cu discuțiile a declarat WSJ că recomandarea făcută de Guilfoyle în favoarea Aktor reprezintă "poziția oficială a guvernului SUA".

Christos Marafatsos a fost prezent alături de Guilfoyle la o întâlnire cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova. Foarte vizibil la întâlnirile ambasadoarei, el a fost luat de unii oficiali străini drept șeful ei de cabinet. Potrivit WSJ, directorul general al Aktor, compania pentru care Marafatsos face lobby, a transportat-o pe Guilfoyle în Bulgaria cu un avion privat.

Actuala ambasadoare a SUA în Grecia a fost procuror și prezentatoare Fox News. Asociată cu mișcarea MAGA, și-a folosit poziția diplomatică pentru a promova ceea ce relatarea WSJ descrie drept unul dintre cele mai influente roluri diplomatice ale administrației Trump.

Ambasadoarea SUA în Grecia, însoțită peste tot de un lobbyst al firmei grecești Aktor

Guilfolye a călătorit în Balcani pentru a promova așa-numitul Coridor Vertical al Gazelor, destinat să aducă GNL american în Grecia și să îl transporte prin conducte către Ucraina, în cadrul eforturilor de reducere a dependenței Europei de energia rusească.

Sprijinul puternic acordat de ambasadoare companiei Aktor și eforturile sale de a-l include pe Marafatsos în întâlnirile diplomatice au ridicat semne de întrebare în rândul oficialilor guvernamentali din regiune. Acest lobby-ist nu are experiență anterioară în diplomație sau în sectorul energetic. El a co-fondat o companie de distribuție a fructelor și legumelor în zona Washingtonului și a lucrat în domenii precum consultanța imobiliară.

Născut și crescut în Maryland, Marafatsos îi servește ambasadoarei Guilfoyle drept intermediar neoficial și o însoțește la întâlniri la reședința diplomatică și la discuții cu oficiali guvernamentali din regiune, un rol neobișnuit pentru un cetățean privat.

Mai multe persoane care s-au întâlnit cu Guilfoyle și Marafatsos, inclusiv oficiali guvernamentali, au declarat că acesta din urmă nu și-a precizat legătura cu Aktor.

La o conferință desfășurată la Salonic la începutul acestei luni, la care au participat reprezentanți din nouă țări pentru a discuta despre Coridorul Vertical al Gazelor, un reporter al Wall Street Journal i-a văzut pe Marafatsos și Guilfoyle sosind pe bancheta din spate a unui BMW negru care făcea parte din coloana oficială americană.

Robin Brooks, un diplomat american cu 21 de ani de experiență, care a ocupat funcția de director pentru Balcani și Europa Centrală în cadrul Consiliului Național de Securitate în timpul administrației Biden, a declarat că este "absolut problematic" ca un ambasador american să promoveze o companie străină.

Brooks a mai spus că prezența unui lobbyist înregistrat la întâlniri cu oficiali străini "ridică întrebări dacă întâlnirea servește intereselor SUA sau unui interes privat".

Oficial american: În Bulgaria, Guifoyle a promovat interesele SUA și a respectat orientările Departamentului de Stat

Un oficial al Ambasadei SUA a declarat că vizita lui Guilfoyle în Bulgaria a avut ca scop "promovarea intereselor americane: creșterea vânzărilor de gaze naturale lichefiate către partenerii europeni și reducerea dependenței Europei de gazul rusesc".

Oficialul a adăugat că ambasadoarea "a respectat pe deplin orientările Departamentului de Stat" privind deplasările oficiale.

Avocatul lui Guilfoyle, Jesse Binnall, a susținut că aceasta "a lucrat cu companii din întregul sector energetic", nu doar cu Aktor. Avocatul a adăugat că întâlnirile sale oficiale sunt organizate prin canalele ambasadei, și nu de lobby-istul Marafatsos.

Într-o declarație a Casei Albe, secretarul de stat Marco Rubio a descris-o pe Guilfoyle drept o "susținătoare extrem de eficientă a agendei președintelui" și a spus că el și Trump "apreciază foarte mult" activitatea sa.

Conform WSJ, Marafatsos a declarat într-un comunicat: "Sunt mândru să sprijin inițiativele comerciale care promovează interesele SUA și creează oportunități economice durabile în Grecia și în Europa de Sud-Est. Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a-mi valorifica experiența în afaceri și rolurile de conducere în cadrul comunității greco-americane."

Avocații Aktor au declarat, la rândul lor, că Guilfoyle nu a promovat în mod necorespunzător interesele comerciale ale companiei și că participarea Aktor la Coridorul Vertical începuse înainte de "orice contact" cu ambasadoarea.

Ei au descris Aktor drept un "candidat atractiv pentru promovarea obiectivelor și intereselor SUA", deoarece compania nu are legături cu gazul rusesc, spre deosebire de unii dintre competitorii săi greci.

Afirmațiile făcute de Kimberly Guilfoyle provoacă scandal la București

Activitățile lui Guilfoyle au atras atenția și în România, unde investigația The Wall Street Journal a generat reacții legate atât de afirmațiile politice, cât și de GNL-ul american, Coridorul Vertical al Gazelor, Aktor, DEPA și Christos Marafatsos.

Publicația americană a menționat o conversație purtată la Atena în luna martie, cu ocazia unui eveniment, în care ar fi fost implicat ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou.

Potrivit unei persoane care a participat și altor persoane cărora le-a fost relatat ulterior schimbul de replici, Guilfoyle a vorbit despre prăbușirea preconizată a guvernului român - care avea să cadă pe 5 mai, în urma moțiunii de cenzură susținute de PSD, AUR și grupul PACE - și a avertizat: "Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici".

Aceeași sursă a afirmat că Papastavrou a obiectat, susținând că Statele Unite nu puteau schimba guvernul Greciei, deoarece acesta a fost ales de popor.

După ce WSJ a publicat relatarea, reacțiile la București nu au întârziat să apară. Deputatul USR Alexandru Dimitriu a depus o plângere penală împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan, acuzându-i de înaltă trădare.

Grindeanu a respins acuzațiile drept "pură invenție". Simion a negat că ar fi discutat cu Guilfoyle despre răsturnarea guvernului român.

Scandalul a atras, de asemenea, atenția asupra profilului public al lui Guilfoyle și a rolului său de reprezentantă a administrației Trump.

Guilfoyle, care a fost anterior căsătorită cu guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, vorbește public despre relația sa apropiată cu familia Trump și postează videoclipuri urmărite de aproape două milioane de persoane pe Instagram.

Conținutul său de pe rețelele sociale prezintă întâlniri cu lideri din regiune, alături de apariții la prezentări de modă europene și gale elegante, unde poartă rochii împodobite cu cristale.

Este prietenă cu cântărețul grec de muzică pop Konstantinos Argyros. În timpul unui concert recent, Argyros a observat-o pe Guilfoyle în public, unde aceasta vorbea cu Marafatsos, și a dansat cu ambasadoarea pe una dintre piesele sale de succes.

Vizitatorii reședinței Jefferson House, reședința oficială unde Guilfoyle organizează frecvent întâlniri, au declarat că în interiorul acesteia se află portrete de mari dimensiuni, alb-negru, ale ambasadoarei.

Kimberly Guifoyle a fost logodită cu Donald Trump Jr. Trump senior ar fi trimis-o ambasadoare "ca să scape de ea"

Numirea acesteia în postul diplomatic a venit după o despărțire intens mediatizată de Donald Trump Jr.

Guifoyle a început să se întâlnească cu Trump Jr. în timpul primului mandat al tatălui acestuia și a devenit una dintre cele mai vehemente susținătoare ale liderului republican. La Convenția Republicană din 2020, ea a avertizat că democrații urmăreau "să îi înrobească pe americani prin intermediul ideologiei liberale".

Cei doi s-au logodit înainte ca Trump să părăsească Casa Albă și au cumpărat, în primăvara respectivă, o proprietate în Florida în valoare de 9,7 milioane de dolari.

Guifoyle s-a alăturat campaniei pentru realegerea lui Trump și i-a îndemnat pe susținătorii acestuia, la Convenția Republicană din 2024, "să se ridice" în sprijinul lui.

Tot în acea vară au apărut fotografii în care Trump Jr. se afla alături de Bettina Anderson, o femeie mondenă de 39 de ani din Palm Beach.

În decembrie, Trump a anunțat pe rețelele sociale că Guilfoyle urma să devină ambasadoare în Grecia.

Surse familiarizate cu discuțiile au declarat că persoane apropiate lui Trump Jr. au făcut lobby, în culise, în sprijinul nominalizării lui Guilfoyle. Aceasta petrecuse săptămâni întregi discutând cu membri ai cercului fostului ei logodnic despre posibilitatea ca cei doi să se împace, iar unii dintre aceștia au sugerat ulterior că i s-ar putea oferi, în compensație, un post de ambasador.

Guilfoyle și-a exprimat de mult timp afinitatea față de Grecia. Le-a spus prietenilor că admira prestigiul internațional și imaginea plină de strălucire a țării și a dat-o ca exemplu pe Jacqueline Kennedy Onassis, fosta Primă Doamnă a SUA care s-a căsătorit cu un magnat grec al transporturilor maritime după asasinarea soțului ei.

Potrivit unor relatări, Trump le-ar fi spus unor apropiați că i-a oferit lui Guilfoyle postul de ambasadoare din cauza fiului său, afirmând: "Trebuia să scap de ea". Un oficial al Casei Albe a negat că președintele ar fi făcut această afirmație.