Un deputat USR le-a făcut plângere penală lui Sorin Grindeanu și George Simion, după scandalul afirmațiilor făcute de Kimberly Guifoyle

Alexandru Dimitriu le-a făcut plângere penală lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan. Foto: Alexandru Dimitriu / Facebook

Deputatul USR Alexandru Dimitriu anunță că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion și fostul ministru Bogdan Ivan în scandalul provocat de investigația The Wall Street Journal, WSJ. Publicația americană a scris că ambasadoarea SUA în Grecia a afirmat că Statele Unite au dat jos Guvernul Bolojan și pot face asta "oricărei țări".

WSJ a detaliat în investigația sa și promovarea făcută de ambasadoarea Guifoyle firmei grecești Aktor, prezentă în România în mai multe proiecte de infrastructură.

Dimitriu a dat detalii despre demersul său într-o postare pe Facebook. Deputatul USR spune că solicită procurorilor ca cei trei "să fie cercetați pentru că au negociat cu o putere străină aservirea și subminarea economică a României".

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, în urma votului la moțiunea de cenzură susținută de PSD, AUR și grupul PACE. În favoarea moțiunii au votat 281 de parlamentari.

Postarea deputatului USR, în continuare.

Deputat USR: Povestea asta nu poate rămâne așa

"Povestea asta nu poate rămâne așa. Când statul român ajunge să fie penetrat la vârf și președinți de partide vând suveranitatea și securitatea economică a României, chiar suntem în fața unui act de trădare pedepsit de legea penală.

Dincolo de întâlnirea privată la restaurant, acțiunile acestor indivizi au lăsat clar urme scrise. Ivan, ministru al Economiei, participant la masa de taină cu ambasadoarea SUA la Atena, a făcut presiuni oficiale la președintele României, la premier și a cerut implicarea SRI ca afacerea păguboasă pentru statul român să fie perfectată. Ce căuta Grindeanu la această întâlnire și ce rol a avut în complot?

Ce înțelegeri ascunse a perfectat George Simion și de ce a sprijinit planul de demitere a guvernului, așa cum pretinde ambasadoarea SUA la Atena că a ordonat? Ce ordine a primit, la rândul lui, Bogdan Ivan, ca să facă presiuni la cel mai înalt nivel al statului român în vederea subminării economice a României? Sunt întrebări la care orice român merită un răspuns. Adevărul trebuie să iasă la iveală complet!", a scris Alexandru Dimitru pe Facebook.