Valurile oceanului au scos la iveală o corabie scufundată acum 142 de ani, în SUA. Imaginile au devenit virale

2 minute de citit Publicat la 14:05 27 Sep 2026 Modificat la 14:09 27 Sep 2026

Valurile Oceanului Atlantic au scos la iveală o corabie scufundată acum 142 de ani, în SUA. Sursa colaj foto: capturi video X/Nantucket Current

Valurile puternice provocate de furtunile violente care au lovit SUA au adus la țărm un fragment dintr-o navă scufundată în 1884, weekendul acesta, relatează The New York Times. Totul s-a întâmplat în Nantucket, o insulă din Massachusetts, iar imaginile şi povestea din jurul naufragiului din secolul al XIX-lea au devenit virale.

La scurt timp după ce o furtună a lovit cu putere țărmurile insulei Nantucket, din Massachusetts, sâmbătă, valurile Oceanului Atlantic au scos la iveală și o parte din istorie. Este vorba despre rămășițele unui vas cu trei catarge, numit Warren Sawyer. Acesta se numără printre sutele de ambarcațiuni care au naufragiat în jurul insulei în secolul al XIX-lea.

Warren Sawyer, o navă cu trei catarge care se îndrepta din New Orleans spre Boston, încărcată cu bumbac și fier vechi, a naufragiat în largul insulei Nantucket în noaptea de 22 decembrie 1884.

The nor’easter lashing Nantucket with wind and rain this weekend has uncovered the remains of a shipwreck along the island’s south shore. The fragment is likely from the 19th century schooner Warren Sawyer, a wooden ship that wrecked near Miacomet Beach on December 22, 1884. https://t.co/s7FNnXbhNr — Nantucket Current (@ACKCurrent) September 26, 2026

Valurile puternice provocate sâmbătă de furtună au adus la mal ceea ce pare a fi o parte a navei, potrivit lui Jascin N. Leonardo Finger, director adjunct al Maria Mitchell Association, organizație care administrează un muzeu de istorie naturală pe insulă.

Rămășițele constau într-o bucată de grinzi din lemn, încă prinse de elemente de fixare din fier.

Peste 700 de naufragii în secolul al XIX-lea, lângă insula Nantucket

Naufragiile în apropierea insulei nu erau neobișnuite în perioada în care s-a scufundat Warren Sawyer, a declarat Leonardo Finger. Ea a adăugat că locuitorii din Nantucket erau cunoscuți pentru faptul că recuperau obiecte din epavele vaselor care ajungeau la țărm.

"Oamenii uită uneori că trăim la aproape 45 km (28 de mile) în larg și, de asemenea, cum era viața aici. Cred că acesta este un memento nefericit, dar bun", a mai subliniat Leonardo Finger în cadrul interviului.

Alte fragmente ale navei au fost descoperite în 2023 în apropierea locului naufragiului, pe coasta de sud a insulei Nantucket, conform publicaţiei The Nantucket Current

Potrivit oficialilor americani, în apele din jurul insulei din Ocenul Atlantic au avut loc peste 700 de naufragii în secolul al XIX-lea.

Echipajul de pe nava Warren Sawyer a fost salvat

Toți cei aflați la bordul navei Warren Sawyer au supraviețuit naufragiului, a mai povestit Leonardo Finger.

Nava fusese lovită de "valuri nemiloase", care au rupt catargul în două în fața unei mulțimi de oameni care "priveau cu entuziasm cum se prăbușea în mare", potrivit unui articol publicat în ziarul local The Inquirer and Mirror la 10 ianuarie 1885.

Un salvator s-a grăbit spre marginea apei și a aruncat o funie care a ajuns pe navă, salvând echipajul, au mai scris jurnaliştii de la The New York Times.