Spania propune includerea mai multor țări în legea produselor „Made in Europe”. Ce state se califică

2 minute de citit Publicat la 12:05 27 Sep 2026 Modificat la 12:05 27 Sep 2026

Spania propune o abordare pe trei niveluri pentru includerea produselor din țările care se califică pentru statutul "Made în EU". Foto: Getty Images

Spania a propus un sistem pe trei niveluri pentru a decide care țări terțe se califică pentru statutul „Made in EU” în cadrul viitoarei legi privind Accelerarea Industrială (IAA) a Comisiei Europene, notează Reuters, care citează un document din cadrul secretariatului spaniol pentru industrie.

IAA face parte din eforturile mai ample ale UE de a ajuta industriile locale să concureze cu rivali globali – și în special cu China – care nu sunt supuși reglementărilor stricte și costurilor mai ridicate la energie, așa cum se întâmplă cu țările din Uniunea Europeană.

Propunerea ar permite o abordare diferențiată în funcție de sector, evitând astfel o soluție uniformă, aplicată nediferențiat.

Propunerea Spaniei permite includerea mai multor state, inclusiv cele care nu fac parte din Uniune dar produc componente critice

Primul nivel ar include doar cele 27 de state membre ale blocului comunitar. Al doilea nivel ar cuprinde țările din SEE (Spațiul Economic European) și „partenerii de încredere”.

Pe treilea nivel s-ar afla țările care au încheiat cu Uniunea Europeană acorduri de liber schimb, uniuni vamale sau acorduri privind achizițiile publice. Această abordare seamănă cu cea a Germaniei, dar intră în contradicție cu cea a Franței.

Sistemul pe trei niveluri ar permite Comisiei „să acționeze chirurgical, în loc să excludă o țară întreagă din cauza lipsei de reciprocitate în cazul unui singur produs”, se arată în document.

Țările care produc componente critice, greu de înlocuit în cadrul UE, s-ar putea califica, de asemenea, pentru al treilea nivel.

Ce înseamnă, de fapt, bunuri „Made in EU”

Modul de aplicare a acestor niveluri ar putea fi modificat în timp, pe măsură ce capacitatea proprie a UE crește.

Conform propunerii IAA, pentru statutul „Made in EU” s-ar califica bunurile provenite din cele 27 de state membre UE, precum și din Islanda, Liechtenstein și Norvegia, țări care fac parte din Spațiul Economic European (SEE).

Lista finală a excepțiilor bazate pe acorduri comerciale sau pe reciprocitate nu va fi stabilită decât după aprobarea actului, preconizată pentru anul 2027, lăsând astfel aliați precum Marea Britanie și Japonia în incertitudine cu privire la tratamentul de care vor beneficia companiile lor.

Franța și Germania se ceartă pe cine are voie să fie „Made in Europe”

Franța și Germania au poziții diferite în privința modului în care Uniunea Europeană ar trebui să definească produsele „Made in Europe”. Disputa lor poate avea efecte importante asupra industriei auto, sectorului tehnologiilor curate și viitoarelor politici industriale ale blocului comunitar, scrie Financial Times.

Franța susține o definiție strictă, limitată la cele 27 de state membre ale UE. „UE înseamnă UE27. Acesta este punctul de plecare”, a declarat ministrul francez al Industriei, Sébastien Martin.

Germania susține însă o variantă mai permisivă. Potrivit unui document consultat de Financial Times, Berlinul propune o abordare de tip „Made with EU” (Fabricat împreună cu Uniunea Europeană, n.r.), în care și țările având acorduri de liber schimb cu Uniunea sau care fac parte dintr-o uniune vamală ar putea fi tratate, în principiu, la fel ca producătorii din UE.

O astfel de abordare ar putea include state precum Marea Britanie, Canada, Japonia sau Turcia.