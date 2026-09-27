27 de oameni au fost uciși în atacuri cu arme automate lângă Johannesburg și Cape Town. Suspecții au tras asupra clienților din cluburi

2 minute de citit Publicat la 09:42 27 Sep 2026 Modificat la 10:12 27 Sep 2026

Poliția sud-africană a declanșat o vânătoare de suspecți după atacul soldat cu 17 morți de lângă Johannseburg. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: captură video X

Două incidente sângeroase, în care atacatorii au folosit arme automate, au avut loc sâmbătă noaptea în Africa de Sud, lângă marile orașe Johannesburg și Cape Town, bilanțul preliminar fiind de cel puțin 27 de morți și 26 de răniți, informează Reuters și Agerpres.

Incidentele s-au derulat asemănător: atât în atacul de lângă Johannesburg, cât și în cel din apropiere de Cape Town, suspecți dotați cu arme automate au vizat localuri în care oamenii petreceau. Trăgătorii au deschis focul cu scopul aparent de a face cât mai multe victime. Ambele atacuri s-au desfășurat noaptea.

Atacul din apropiere de Johannesburg: cel puțin 17 morți

Într-un prim atac armat executat într-un bar dintr-o localitate situată la sud-vest de orașul sud-african Johannesburg, au fost ucise 17 persoane, alte 15 fiind rănite, conform Reuters. Victimele rănite au fost transportate la unități medicale.

Poliția națională a anunțat, duminică, declanșarea unei operațiuni de căutare a suspecților. Motivul atacului nu este momentan cunoscut, au precizat autoritățile într-un comunicat publicat pe platforma X.

Tot pe X circulă un clip video care, aparent, ar fi surprins primele secunde ale atacului din apropiere de Johannesburg. În imagini se văd oameni care dansează și petrec, cu sticle de băutură în mână, în afara localului atacat. Apoi, înregistrarea surprinde focuri de armă și țipete.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

#BREAKING At least 17 people were killed and 15 others seriously wounded in a mass shooting at a tavern in Wedela, near Carletonville, South Africa, on Saturday night.



Police said at least eight suspects armed with AK-47 rifles and handguns opened fire on patrons outside the… pic.twitter.com/VbhE0c7LGs — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) September 27, 2026



Serviciile de urgență au constatat decesul a 13 bărbați și 4 femei la fața locului. Atacul armat avut loc sâmbătă seara, la ora locală 21:30, în localitatea Wedela.

„Suspecții ar fi fost înarmați cu puști AK-47 și pistoale”, se arată în comunicatul poliției.

Nu au fost efectuate imediat arestări, se mai spune în document. Suspecții ar fi vizat taverna, deschizând focul asupra clienților care consumau băuturi în exterior, după care au pătruns în incintă pentru a continua atacul, potrivit autorităților.

Acestea au mai comunicat că "aparent (atacatorii) au percheziţionat câţiva clienţi, confiscându-le telefoanele mobile, după care au fugit în două maşini neidentificate". De asemenea, ei au dat foc la două vehicule înainte de a părăsii locul masacrului.

Al doilea atac, executat duminică dimineață, lângă Cape Town

Într-un alt atac, zece persoane au fost ucise şi alte 11 rănite în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o localitate din apropierea oraşului Cape Town, a anunţat poliţia, citată de AFP.

Bărbaţi înarmaţi au intrat într-un club de noapte din Lwandle la ora locală 01:46 a.m. şi au deschis focul asupra clienţilor.

Acest atac vine după cel confirmat anterior de autorități într-o localitate de la vest de Johannesburg, soldat cu 17 morţi şi 15 răniţi.

60 de oameni, uciși zilnic în Africa de Sud

Africa de Sud este "inundată" de arme de foc legale și ilegale, iar incidentele armate sunt frecvente, alimentate de rivalitățile dintre bande și de concurența din economia subterană, notează presa internațională.

Această țară cu aproximativ 62 de milioane de locuitori are una dintre cele mai mari rate ale criminalității din lume, aproape 60 de persoane fiind ucise zilnic.

În martie, armata a fost trimisă în zonele cu violență mai intensă din Johannesburg pentru a sprijini eforturile poliției împotriva criminalității endemice, descrisă de președintele Cyril Ramaphosa drept una dintre cele mai mari amenințări cu care se confruntă țara.