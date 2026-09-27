Primele măsuri luate de autorități în Sibiu, după ce 20 de oameni au ajuns la spital. Victimele participau la o nuntă în Avrig

ANSVSA a închis localul din Avrig, unde zeci de persoane au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. Sursă foto: imagini amator

Autoritățile au anunțat primele măsuri după incidentul de sâmbătă, din județul Sibiu, în urma căruia 20 de persoane din cele 80 care participau la o nuntă au ajuns la spital, cu simptome de toxiinfecție alimentară, informează, duminică, Agerpres.

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au suspendat activitatea unității situate în Palatul Brukenthal din Avrig. Ei au amendat localul cu 30.000 de lei.

"Ca urmare a evenimentului înregistrat în data de 26 septembrie 2026, în municipiul Avrig, județul Sibiu, unde a fost activat Planul Roşu de Intervenție după ce mai multe persoane au acuzat simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare, ANSVSA, prin intermediul inspectorilor DSVSA Sibiu, informează că au fost demarate verificări de urgență la unitatea implicată", au precizat reprezentanții instituției într-un comunicat.

Din cele 80 de persoane prezente, 30 de persoane au fost asistate medical. Dintre acestea, 20 au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare, inclusiv un minor. Alte nouă persoane au refuzat transportul la spital.

Ce au găsit inspectorii sanitari în localul unde li s-a făcut rău nuntașilor

Inspectorii DSVSA Sibiu au prelevat probe pentru clarificarea circumstanțelor producerii incidentului. În urma verificărilor, inspectorii sanitari au emis Ordonanță de suspendare a activității unității şi au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 30.000 de lei.

Sancțiunea a fost aplicată pentru deficiențe privind condițiile de igienă, comercializarea şi utilizarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, precum şi pentru neîntreținerea corespunzătoare a spațiilor de producție şi depozitare.

ANSVSA precizează că, în această etapă, este vorba despre o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă. Stabilirea cauzei şi a eventualei legături dintre produsele alimentare consumate şi simptomatologia persoanelor afectate se va realiza după finalizarea investigațiilor epidemiologice şi a analizelor de laborator.