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Plan Roșu de Intervenție în judeţul Sibiu. 11 persoane au acuzat stări de rău în timpul unui eveniment

Alina Drăguşin
<1 minut de citit Publicat la 21:16 26 Sep 2026 Modificat la 21:16 26 Sep 2026
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poza in care apare o ambulanta din Sibiu
Plan Roșu de Intervenție la Avrig. Peste 10 persoane au acuzat stări de rău în timpul unui eveniment. Sursa foto: Agerpres

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat sâmbătă, după ce la o sală de evenimente din oraşul Avrig 11 oameni au acuzat simptome asociate toxiinfecţiei alimentare, conform Agerpres. Fiecare a primit îngrijiri medicale. Persoanele afectate au primit îngrijiri medicale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, autorităţile au fost sesizate despre faptul că într-un local din Avrig mai multe persoane au acuzat stări de rău, fiind solicitată intervenţia medicilor.

"La o sală de evenimente din oraşul Avrig mai multe persoane solicită asistenţă medicală întrucât acuză simptomatologie de toxiinfecţie alimentară.

La faţa locului sunt mobilizate următoarele forţe: trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic, şase ambulanţe SAJ şi o autospecială de transport personal şi victime multiple. În aceste momente 11 persoane acuză simptome, acestea fiind evaluate medical", a transmis ISU Sibiu.

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Etichete: plan rosu interventie persoane toxinfecție alimentară eveniment Avrig

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