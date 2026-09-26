George Russell a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan. Clasamentul cursei de la Baku

1 minut de citit Publicat la 19:20 26 Sep 2026 Modificat la 19:27 26 Sep 2026

George Russell a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan, sâmbătă, 26 septembrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) a câştigat, sâmbătă, Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, a 15-a cursă a sezonului, disputată pe circuitul stradal din Baku, scriu agenţiile internaţionale de presă, conform Agerpres. El l-a învins pe Max Verstappen, de la Red Bull, cu doar o zecime de secundă.

Plecat din pole position, Russell a dominat cursa şi a obţinut a treia sa victorie a sezonului după 51 de tururi, cu timpul de 1 h 34 min 23 sec 754/100 devansându-i pe olandezul Max Verstappen (Red Bull) cu 196/1000 şi pe francezul Isak Hadjar (Red Bull) cu 10 sec 704/1000.

Italianul Kimi Antonelli (Mercedes), liderul la piloţi, s-a clasat al cincilea, în timp ce campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris (McLaren) a fost nevoit să abandoneze în urma unui acroşaj.

Clasamentul cursei de la Baku:

George Russell (Marea Britanie/Mercedes) – 1h 34 min 23 sec 754/1000; Max Verstappen (Olanda/Red Bull) la 196/1000; Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) la 10 sec 704/1000; Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) la 14 sec 136/1000; Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) la 14 sec 512/1000; Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) la 22 sec 382/1000; Arvin Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls) la 31 sec 159/1000; Esteban Ocon (Franţa/Haas) la 31 sec 189/1000; Ollie Bearman (Marea Britanie/Haas) la 31 sec 929/1000; Carlos Sainz Junior (Spania/Williams) la 32 sec 415/1000.

În clasamentul general al piloţilor, Antonelli se menţine lider cu 302 puncte, urmat de Russell (236), Hamilton (199), Lando Norris (186), Charles Leclerc (179), Max Verstappen (163) etc.

Următoarea cursă, Marele Premiu al Bahrainului, se dispută weekendul viitor pe circuitul Sepang din Malaezia.