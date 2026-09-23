Formula 1: Marele Premiu al Azerbaidjanului a fost mutat sâmbătă, din cauza comemorării „Războiului Patriotic”

Marele Premiu al Azerbaidjanului a fost mutat sâmbătă. Foto: Getty Images

Formula 1 ajunge pe străzile din Baku pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului. Liderul clasamentului, Kimi Antonelli, și-a extins avansul după ce a obținut a opta victorie a sezonului pe noul circuit Madring. Totuși, fanii F1 vor trebui să își ajusteze rutina obișnuită de weekend pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului, care va avea loc sâmbătă în loc de duminică, din cauza unei zi naționale care comemorează „Războiul Patriotic”, scrie ESPN.

Deși Marele Premiu al Azerbaidjanului din 2026 era inițial programat pentru duminică, 27 septembrie, FIA și Formula 1 au anunțat o modificare „în urma unei solicitări din partea promotorului din Azerbaidjan și a părților interesate guvernamentale relevante” pentru „a se organiza o zi națională”.

Această zi națională, sărbătorită anual pe 27 septembrie, este Ziua Comemorării în Azerbaidjan și îi comemorează pe cei care au murit în timpul celui de-al Doilea Război din Nagorno Karabagh, cunoscut și sub numele de Războiul Patriotic.

Luptele dintre Azerbaidjan și Armenia pentru regiunea disputată au început pe 27 septembrie 2020 și au continuat timp de 44 de zile înainte de a se ajunge la un acord de încetare a focului în noiembrie 2025.

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a semnat ulterior, în decembrie 2020, un ordin prin care a stabilit ziua de 27 septembrie drept zi anuală de comemorare a personalului militar azer care a murit în timpul conflictului.

De ce nu a fost mutat Marele Premiu al Azerbaidjanului într-un alt weekend

Formula 1 nu a precizat dacă s-a luat în considerare mutarea Marelui Premiu al Azerbaidjanului într-un alt weekend, iar faptul că acesta marchează începutul unei serii solicitante de trei curse consecutive în Asia ridică întrebarea de ce nu s-a procedat astfel.

Deși decizia de a muta cursa de la Baku a fost luată în 2025, Marele Premiu nu era prevăzut ca parte a unei serii de trei curse consecutive. Situația s-a schimbat ulterior, în iulie 2026, când F1 a anunțat că Sepang va găzdui Marele Premiu al Bahrainului în Malaezia pe 4 octombrie, înlocuind cursa din Bahrain care fusese anulată din cauza războiului din Iran.

Această modificare târzie a plasat Malaezia direct între Azerbaidjan și Singapore, oferind echipelor o serie dificilă din punct de vedere logistic.

Însă cursa de sâmbătă de la Baku a oferit, prin urmare, un beneficiu neașteptat. Echipele au la dispoziție o zi suplimentară pentru a-și împacheta bagajele și a parcurge cei aproximativ 5.500 de kilometri dintre Azerbaidjan și Malaezia, înainte de începerea antrenamentelor la Sepang, vinerea următoare.

Care este programul Marelui Premiu al Azerbaidjanului

„Weekendul” cursei începe cu prima și a doua sesiune de antrenamente joi, 24 septembrie, în loc de vinerea obișnuită.

A treia sesiune de antrenamente și calificări va avea loc vineri, 25 septembrie, înainte de Marele Premiu al Azerbaidjanului, care va avea loc sâmbătă.

Astfel, primul antrenament de joi are loc de la 11:30, iar al doilea de la 15:00. Ambele pot fi urmărite în direct pe Antena PLAY.

Vineri, ultimul antrenament are loc de la 11:30, urmând ca, de la ora 15:00, să înceapă sesiunea de calificări. Antrenamentul poate fi urmări pe AntenaPLAY, iar calificările vor fi transmise pe Antena 3 CNN și pe Antena PLAY.

Sâmbătă, de la ora 13:45, are loc Marele Premiu al Azerbaidjanului, în direct pe Antena 1 și pe Antena PLAY.

A mai avut loc o cursă de F1 sâmbăta?

Teoretic, da. Depinde din ce parte a lumii este urmărită. Marele Premiu din Las Vegas se desfășoară sâmbătă seara încă de la intrarea sa în calendar, în 2023, deși startul târziu din Nevada înseamnă că Grand Prix-ul are loc duminică dimineața pentru mulți telespectatori din alte părți ale lumii.

În 2024, Marile Premii ale Bahrainului și Arabiei Saudite au avut loc, de asemenea, sâmbăta. Cursa Arabiei Saudite a fost amânată pentru a evita o suprapunere cu începutul Ramadanului, Bahrainul fiind ulterior mutat cu o zi, deoarece regulamentele F1 impuneau o perioadă minimă între cele două evenimente.

Cursele de sâmbătă au fost, de asemenea, mult mai frecvente în primele decenii ale campionatului mondial de Formula 1.

Schimbarea din Azerbaidjan este specifică cursei din 2026, Baku organizându-și în mod tradițional Marele Premiu duminica.