Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre noul circuit Madring înainte de Marele Premiu al Spaniei

Sezonul 2026 de Formula 1 continuă în acest weekend cu Marele Premiu al Spaniei, la debutul circuitului Madring. Chiar dacă este prima cursă pe circuitul din Madrid, capitala Spaniei nu este străină motorsportului: Marele Premiu al Spaniei a avut loc pentru prima dată în 1968, la Jarama, scrie Formula 1.
Sâmbătă, de la ora 13:30, va avea loc ultimul antrenament, iar calificările vor avea loc la ora 16:45, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.
Marele Premiu al Spaniei are loc duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Circuitul are o lungime de 5,414 km, cu 22 de viraje. În cele 57 de tururi, piloții vor parcurge un număr total de 308,399 km. Fiind prima cursă pe Madring, momentan nu a fost stabilit cel mai rapid timp pe tur.
Revenirea Marelui Premiu al Spaniei în Madrid
Acest weekend marchează debutul circuitului Madring, însă capitala Spaniei nu este străină motorsportului: Marele Premiu al Spaniei a avut loc pentru prima dată în 1968, la Jarama.
Situat la 30 km nord de oraș, semnificativ mai departe decât noua locație, Jarama a fost adăugat în calendar în rotație cu Circuitul Montjuic din Barcelona, ca parte a unui efort concertat al țării de a se impune pe scena curselor internaționale.
Un accident tragic la Montjuïc a făcut ca Madrid să devină gazdă permanentă între 1976 și 1979, și încă o dată în 1981, printre câștigători numărându-se James Hunt și Mario Andretti.
Evenimentul nu a mai avut loc timp de câțiva ani din cauza lipsei de interes și a condițiilor meteorologice neplăcute, iar până la revenirea sa, Jerez și Barcelona erau selectate ca locații preferate.
Cum e să pilotezi pe Madring
Fiind un circuit nou, doar configurația sa și testul din Formula 3 oferă câteva indicii.
Prima etapă este scurta coborâre de aproximativ 200 m până la virajul 1, înainte ca un viraj la dreapta să-i propulseze pe piloți în al treilea viraj, ducând la cea mai lungă linie dreaptă de pe circuit. Viteza crește semnificativ până la o zonă de frânare puternică, urmată de o schimbare de altitudine și un punct mort la virajul 8.
Secțiunea stradală se încheie și trece la pista permanentă, unde o șicană deschide calea către „Monumental”, o curbă în pantă, ambițioasă și palpitantă, cu grad de înclinație 24%.
Urmează o altă serie de viraje complete, dar precizia va fi esențială, pe măsură ce pereții încep să se strângă, iar pista intră într-o secțiune tehnică și sinuoasă, culminând cu ultimul viraj strâns înapoi pe linia dreaptă de start/sosire.