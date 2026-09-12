Antena 3 CNN Formula 1 Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre noul circuit Madring înainte de Marele Premiu al Spaniei

Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre noul circuit Madring înainte de Marele Premiu al Spaniei

Andrei Paraschiv
3 minute de citit Publicat la 10:00 12 Sep 2026 Modificat la 10:00 12 Sep 2026
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hiar dacă este prima cursă pe circuitul din Madrid, capitala Spaniei nu este străină motorsportului. Foto: Getty Images

Sezonul 2026 de Formula 1 continuă în acest weekend cu Marele Premiu al Spaniei, la debutul circuitului Madring. Chiar dacă este prima cursă pe circuitul din Madrid, capitala Spaniei nu este străină motorsportului: Marele Premiu al Spaniei a avut loc pentru prima dată în 1968, la Jarama, scrie Formula 1.

Sâmbătă, de la ora 13:30, va avea loc ultimul antrenament, iar calificările vor avea loc la ora 16:45, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Marele Premiu al Spaniei are loc duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Circuitul are o lungime de 5,414 km, cu 22 de viraje. În cele 57 de tururi, piloții vor parcurge un număr total de 308,399 km. Fiind prima cursă pe Madring, momentan nu a fost stabilit cel mai rapid timp pe tur.

Revenirea Marelui Premiu al Spaniei în Madrid

Acest weekend marchează debutul circuitului Madring, însă capitala Spaniei nu este străină motorsportului: Marele Premiu al Spaniei a avut loc pentru prima dată în 1968, la Jarama.

Situat la 30 km nord de oraș, semnificativ mai departe decât noua locație, Jarama a fost adăugat în calendar în rotație cu Circuitul Montjuic din Barcelona, ​​ca parte a unui efort concertat al țării de a se impune pe scena curselor internaționale.

Un accident tragic la Montjuïc a făcut ca Madrid să devină gazdă permanentă între 1976 și 1979, și încă o dată în 1981, printre câștigători numărându-se James Hunt și Mario Andretti.

Evenimentul nu a mai avut loc timp de câțiva ani din cauza lipsei de interes și a condițiilor meteorologice neplăcute, iar până la revenirea sa, Jerez și Barcelona erau selectate ca locații preferate.

Cum e să pilotezi pe Madring

Fiind un circuit nou, doar configurația sa și testul din Formula 3 oferă câteva indicii.

Prima etapă este scurta coborâre de aproximativ 200 m până la virajul 1, înainte ca un viraj la dreapta să-i propulseze pe piloți în al treilea viraj, ducând la cea mai lungă linie dreaptă de pe circuit. Viteza crește semnificativ până la o zonă de frânare puternică, urmată de o schimbare de altitudine și un punct mort la virajul 8.

Secțiunea stradală se încheie și trece la pista permanentă, unde o șicană deschide calea către „Monumental”, o curbă în pantă, ambițioasă și palpitantă, cu grad de înclinație 24%.

Urmează o altă serie de viraje complete, dar precizia va fi esențială, pe măsură ce pereții încep să se strângă, iar pista intră într-o secțiune tehnică și sinuoasă, culminând cu ultimul viraj strâns înapoi pe linia dreaptă de start/sosire.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

„Straight Mode” este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă.

Aripa spate continuă să creeze un spațiu liber, la fel cum se întâmpla și atunci când piloții foloseau DRS în trecut, dar acum și aripa față se mișcă. Elementele superioare ale aripii față coboară în același timp cu elementul superior al aripii spate.

Acesta este un mod utilizat în fiecare tur în condiții de pistă uscată, în fiecare zonă desemnată pentru acesta. Practic, mașina se va adapta între două configurații diferite în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

La Madring există doar două zone: pe linia dreaptă de start/sosire, urmată de secțiunea dintre virajele 3 și 4.

Între timp, „Overtake” înlocuiește DRS și este un nou mod de putere care permite șoferului să reîncarce mai multă energie electrică și să genereze un profil suplimentar de putere electrică, astfel încât să poată menține o viteză mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp.

Există un punct de detectare pe tur pentru acest mod și se așteaptă să fie folosit în multe ocazii la ieșirea din ultimul viraj, care duce pe o linie dreaptă lungă și va fi disponibil piloților în turul următor, atâta timp cât aceștia rămân la o secundă distanță de mașina din față în punctul respectiv de detectare.

La Madring, punctul de detectare se află chiar înainte de intrarea în virajul 22, în timp ce linia de activare urmează la ieșirea din acel viraj, spre linia dreaptă de start/sosire.

Cinci lucruri interesante despre Marele Premiu al Spaniei

  • Circuitul combină drumuri publice cu secțiuni special construite în jurul IFEMA Madrid și Valdebebas, transformându-l într-o arenă hibrid
  • Carlos Sainz, născut la Madrid, va participa la prima sa cursă adevărată pe teren propriu, spaniolul preluând rolul de ambasador al circuitului
  • Se așteaptă ca monoposturile să atingă o viteză maximă de 340 km/h
  • Aproximativ 45.000 de spectatori îi vor urmări pe piloți în „Monumental”, care are o lungime de 550 m și o pantă înclinată de până la 24%
  • Madring este prima pistă care debutează în calendarul F1 de la adăugarea circuitului din Las Vegas în 2023.

 

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Etichete: Formula 1 marele premiu al spaniei Madrid

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