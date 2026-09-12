Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre noul circuit Madring înainte de Marele Premiu al Spaniei

hiar dacă este prima cursă pe circuitul din Madrid, capitala Spaniei nu este străină motorsportului. Foto: Getty Images

Sezonul 2026 de Formula 1 continuă în acest weekend cu Marele Premiu al Spaniei, la debutul circuitului Madring. Chiar dacă este prima cursă pe circuitul din Madrid, capitala Spaniei nu este străină motorsportului: Marele Premiu al Spaniei a avut loc pentru prima dată în 1968, la Jarama, scrie Formula 1.

Sâmbătă, de la ora 13:30, va avea loc ultimul antrenament, iar calificările vor avea loc la ora 16:45, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Marele Premiu al Spaniei are loc duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Circuitul are o lungime de 5,414 km, cu 22 de viraje. În cele 57 de tururi, piloții vor parcurge un număr total de 308,399 km. Fiind prima cursă pe Madring, momentan nu a fost stabilit cel mai rapid timp pe tur.

Revenirea Marelui Premiu al Spaniei în Madrid

Acest weekend marchează debutul circuitului Madring, însă capitala Spaniei nu este străină motorsportului: Marele Premiu al Spaniei a avut loc pentru prima dată în 1968, la Jarama.

Situat la 30 km nord de oraș, semnificativ mai departe decât noua locație, Jarama a fost adăugat în calendar în rotație cu Circuitul Montjuic din Barcelona, ​​ca parte a unui efort concertat al țării de a se impune pe scena curselor internaționale.

Un accident tragic la Montjuïc a făcut ca Madrid să devină gazdă permanentă între 1976 și 1979, și încă o dată în 1981, printre câștigători numărându-se James Hunt și Mario Andretti.

Evenimentul nu a mai avut loc timp de câțiva ani din cauza lipsei de interes și a condițiilor meteorologice neplăcute, iar până la revenirea sa, Jerez și Barcelona erau selectate ca locații preferate.

Cum e să pilotezi pe Madring Fiind un circuit nou, doar configurația sa și testul din Formula 3 oferă câteva indicii. Prima etapă este scurta coborâre de aproximativ 200 m până la virajul 1, înainte ca un viraj la dreapta să-i propulseze pe piloți în al treilea viraj, ducând la cea mai lungă linie dreaptă de pe circuit. Viteza crește semnificativ până la o zonă de frânare puternică, urmată de o schimbare de altitudine și un punct mort la virajul 8. Secțiunea stradală se încheie și trece la pista permanentă, unde o șicană deschide calea către „Monumental”, o curbă în pantă, ambițioasă și palpitantă, cu grad de înclinație 24%. Urmează o altă serie de viraje complete, dar precizia va fi esențială, pe măsură ce pereții încep să se strângă, iar pista intră într-o secțiune tehnică și sinuoasă, culminând cu ultimul viraj strâns înapoi pe linia dreaptă de start/sosire. Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”