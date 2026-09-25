Formula 1: George Russell (Mercedes) va pleca din pole position la Marele Premiu al Azerbaidjanului

Pilotul britanic a terminat în faţa monegascului Charles Leclerc (Ferrari) şi a australianului Oscar Piastri (McLaren). Foto: Getty Images

George Russell (Mercedes) va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului de sâmbătă, a 15-a etapă din cele 23 ale sezonului. Britanicul a stabilit cel mai bun timp în sesiunea de calificări de vineri, pe circuitul stradal din Baku, relatează Agerpres.

Sâmbătă, de la ora 13:45, are loc Marele Premiu al Azerbaidjanului, în direct pe Antena 1 și pe Antena PLAY.



Pilotul britanic a terminat în faţa monegascului Charles Leclerc (Ferrari) şi a australianului Oscar Piastri (McLaren), în timp ce liderul Campionatului Mondial, italianul Kimi Antonelli (Mercedes), a suferit un accident şi a obţinut doar locul 16 în calificări.



Russell, care dominase cele două sesiuni de antrenamente de joi înainte de a fi devansat de Max Verstappen (Red Bull) în a treia sesiune, vineri după-amiază, a surclasat concurenţa, lăsându-i pe cei mai apropiaţi urmăritori la peste opt zecimi de secundă în spate.



„A trecut mult timp de la ultimul meu pole position, aşa că senzaţia este excelentă. Mă simt foarte bine în maşină în acest weekend. Am reuşit un tur perfect la final, deci e fantastic”, a declarat pilotul englez.



Francezul Isack Hadjar (Red Bull), revenit în competiţie după ce a ratat trei curse din cauza unei accidentări la încheietura mâinii stângi, a stabilit al patrulea cel mai bun timp, o performanţă impresionantă, terminând în faţa piloţilor britanici Lando Norris (McLaren) şi Lewis Hamilton (Ferrari).



Francezul Pierre Gasly (Alpine) a avut, de asemenea, o evoluţie solidă, ocupând locul al şaptelea, în faţa lui Verstappen, a spaniolului Carlos Sainz Jr (Williams) şi a argentinianului Franco Colapinto (Alpine).



Un alt pilot francez, Esteban Ocon (Haas), a trebuit să se mulţumească cu locul 14. Marea surpriză a calificărilor a fost clasarea lui Antonelli pe locul 16; acesta conduce în prezent campionatul cu un avans de 81 de puncte faţă de Russell, dar va pleca de pe o poziţie inferioară a grilei în Marele Premiu de sâmbătă.



Pilotul italian a comis o eroare neforţată, lovind zidul în primul viraj în timpul primei părţi a calificărilor (Q1). Impactul a avariat anvelopa şi suspensia de pe partea stângă-faţă, punând capăt prematur sesiunii sale. Deşi se calificase pentru Q2 cu al 15-lea timp, stabilit înainte de accident, el nu a mai putut participa la acea etapă. Este pentru prima dată în acest sezon când Antonelli ratează calificarea în Q3, etapa finală a calificărilor în care cei mai rapizi zece piloţi din Q2 se luptau pentru pole position.



Pilotul italian va încerca o nouă cursă de revenire spectaculoasă, similară celei reuşite în urmă cu trei săptămâni la Monza. Pe teren propriu, el a plecat de pe locul 19, după ce primise o penalizare pentru schimbarea motorului, reuşind totuşi să obţină victoria în faţa unui Russell uluit.

Rezultatele calificărilor

Q3

1. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:42.526

2. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:43.363

3. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:43.364

4. Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) 1:43.500

5. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:43.672

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:43.858

7. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) 1:44.047

8. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:44.081

9. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:44.566

10. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) 1:44.963

Q2

11. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari)

12. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull)

13. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

14. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari)

15. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull)

16. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)

Q1

17. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi)

18. Nico Hulkenberg (Germania/Audi)

19. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda)

20. Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari)

21. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda)

22. Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari)

Grila de start a Marelui Premiu al Azerbaidjanului

Prima linie:

George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Linia a doua:

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes)

Isack Hadjar (Franţa/Red Bull)

Linia a treia:

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)

Linia a patra:

Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes)

Max Verstappen (Olanda/Red Bull)

Linia a cincea:

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes)

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari)

Linia a şasea:

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull)

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

Linia a şaptea:

Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) *

Linia a opta:

Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull)

Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)

Linia a noua:

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi)

Nico Hulkenberg (Germania/Audi)

Linia a zecea:

Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari)

Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari) **

Linia a unsprezecea:

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda) ***

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda) ***



* penalizat cu cinci locuri pe grilă pentru infracţiune sub steagul galben

** penalizat pentru că l-a jenat pe Oscar Piastri în Q1

*** penalizat pentru schimbarea motorului