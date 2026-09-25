Scenariu exploziv pentru alegerile din Franța. Un sondaj Politico arată că francezii vor alege între Mélenchon și Le Pen în turul 2

Alegătorii ar trebui să aleagă între doi candidați care, în ciuda diferențelor lor majore, susțin amândoi retragerea Franței din NATO și critică Uniunea Europeană. Foto: colaj Profimedia Images

Candidatul extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon, ar putea obține suficient sprijin pentru a ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale din Franța din primăvara anului viitor. El s-ar confrunta cu candidata extremei drepte, Marine Le Pen, potrivit unui sondaj realizat la comanda Politico. Dacă acest sondaj se adeverește, scrutinul va fi primul din ultimii 68 de ani în care niciun candidat centrist nu ajunge în turul decisiv.

Sondajul realizat de Cluster 17 avansează două scenarii, care variază în funcție de candidaturile foștilor premieri Gabriel Attal sau Édouard Philippe la scrutinul de anul viitor.

Împotriva lui Attal, care ar obține 13,5% dintre voturile exprimate, Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului Franța Nesupusă (La France insoumise), s-ar plasa confortabil pe locul al doilea, cu 20%, în urma lui Le Pen, care ar obține 31% dintre voturile exprimate.

Dacă Philippe ar candida, atât acesta, cât și Mélenchon ar obține 19% din voturi, în urma candidatei partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (Rassemblement National).

În scenariul în care Mélenchon și Le Pen se confruntă în turul doi al alegerilor prezidențiale din Franța, scrutinul ar face istorie. Ar fi prima dată din 1958, când Franța nu ar avea în turul decisiv un candidat important de centru-stânga sau centru-dreapta.

Alegătorii ar trebui să aleagă între doi candidați care, în ciuda diferențelor lor majore, susțin amândoi retragerea Franței din NATO și critică Uniunea Europeană.

Jean-Luc Mélenchon se dovedește a fi extrem de popular în rândul tinerilor alegători: 47% dintre votanții cu vârste între 18 și 34 de ani spun în acest moment că vor vota cu candidatul extremei stângi în primul tur de scrutin, în timp ce doar 22,2% dintre alegătorii din această grupă de vârstă spun că o vor susține pe Le Pen.

Marine Le Pen însă este populară în rândul votanților aflați aproape de pensie. Potrivit sondajului Politico, aceasta ar obține 43,8% dintre voturile exprimate de alegătorii cu vârste între 50 și 64 de ani.

Avansul liderului stângii, evidențiat și de agregatorul de sondaje al Politico, ar putea fi explicat prin faptul că și-a început campania mai devreme, în timp ce partidele moderate încă se confruntă în cadrul alegerilor primare.

Un alt sondaj realizat în luna septembrie arăta că 43% dintre francezi susțineau propunerea sa de a șterge o parte din datoria suverană a Franței, în timp ce 31% se opuneau acesteia.

Sondajul Cluster 17 sugerează, de asemenea, că Mélenchon se bucură de mai multă susținere din partea alegătorilor care au votat cu candidatul Verzilor la alegerile trecute in 2022, spre deosebire de actuala candidată a partidului ecologist, Marine Tondelier, care ar obține 2,5% dintre voturile exprimate.

În paralel, candidații partidelor pro-europene, moderate, se străduiesc să țină pasul pe scena politică aglomerată.

Attal și Philippe se confruntă într-o luptă fratricidă pentru a prelua moștenirea politică a lui Emmanuel Macron. În afară de aceștia, doar eurodeputatul Raphaël Glucksmann, în prezent favorit în alegerile primare de centru-stânga organizate de Partidul Socialist în octombrie, obține un scor de două cifre în sondajele Cluster 17.

Chiar dacă s-ar califica în al doilea tur de scrutin, lipsa de popularitate a lui Mélenchon în afara bazinului său de votanți l-ar putea împiedica să transforme succesul din primul tur într-o victorie decisivă împotriva lui Marine Le Pen.

În timp ce 73% dintre respondenții sondajului Cluster 17 au spus că „sunt mici șanse” să voteze cu Mélenchon, 63% au spus același lucru despre Le Pen.