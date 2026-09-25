De ce a decis brusc British Museum să interzică fotografiile cu Tapiseria de la Bayeux. Nu are legătură cu faptul că e fragilă

Tapiseria de la Bayeux expusă în British Museum, 2 septembrie 2026. Sursa foto: Hepta

British Museum a interzis fotografierea celebrei Tapiserii de la Bayeux, expusă pentru prima dată în afara Franței. Decizia nu are legătură cu fragilitatea operei, ci cu numărul uriaș de vizitatori. Toate biletele sunt epuizate până în decembrie, iar muzeul vrea să evite aglomerația și întârzierile pe traseul de vizitare din cauza blocajelor provocate de cei care fac fotografii.

Împrumutul tapiseriei către Marea Britanie a fost discutat încă din 2018 de Emmanuel Macron și Theresa May, iar transferul a avut loc în luna iulie. Broderia din lână pe pânză de in, lungă de 68 de metri, ilustrează cucerirea Angliei de către William Cuceritorul în anul 1066 și este una dintre cele mai valoroase opere medievale din Europa, scrie 7sur7.be.

Specialiștii au avertizat de ani buni că tapiseria este extrem de fragilă, iar un studiu din 2021 concluziona că orice transport mai lung de o oră îi poate crește riscul de deteriorare.

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O capodoperă medievală, protejată de aglomerație

Tapiseria va rămâne expusă la British Museum până în iulie 2027, iar interesul publicului este uriaș. Toate intervalele de vizitare sunt rezervate până la 31 decembrie, deși noi bilete vor fi puse în vânzare în luna octombrie.

Muzeul explică faptul că fotografiile și filmările încetinesc deplasarea vizitatorilor. Fiecare persoană are la dispoziție doar 40 de minute pentru a parcurge cei aproape 70 de metri ai tapiseriei și nu poate reveni asupra traseului, deoarece circuitul este într-un singur sens.

„Interesul pentru această expoziție este uriaș, iar prioritatea noastră este să oferim tuturor vizitatorilor cea mai bună experiență posibilă”, a transmis un purtător de cuvânt al British Museum.

Bilete sunt de aproape trei ori mai scumpe decât în Franța

Succesul expoziției a adus și critici legate de prețul biletelor. Intrarea la British Museum costă aproape de trei ori mai mult decât la Centrul Guillaume-le-Conquérant din Bayeux, unde tapiseria este expusă în mod obișnuit.

Transportul operei a fost finanțat integral de Marea Britanie, pentru o sumă care nu a fost făcută publică. Pentru mutarea ei a fost construit un container etanș, capabil să mențină constant temperatura la 20 de grade celsius și umiditatea la 50%. Înainte de transport au fost realizate două teste la scară reală cu reproduceri ale tapiseriei.

Guvernul britanic s-a angajat, de asemenea, să plătească până la 800 de milioane de lire sterline (aproximativ 918 milioane de euro) în cazul unei deteriorări majore.

Tapiseria revine în Franța în 2027

În schimbul împrumutului, Marea Britanie va trimite Franței piese din celebrul tezaur de la Sutton Hoo și desene din perioada Renașterii, care vor fi expuse în vestul țării.

După încheierea expoziției, în 2027, Tapiseria de la Bayeux va reveni la muzeul său din Normandia, unde urmează să intre într-un amplu program de restaurare, amânat de mai multe ori. Lucrările ar putea începe în 2028 și ar urma să fie realizate chiar în muzeu, în prezența publicului.

Însă întoarcerea în Franța presupune încă un transport peste Canalul Mânecii, ceea ce înseamnă un nou risc pentru această capodoperă veche de aproape o mie de ani și alimentează din nou îngrijorările specialiștilor.