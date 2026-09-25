Avertisment fără precedent al lui Bill Gates: "AI ar putea ucide un miliard de oameni. În combinație cu oamenii răi, e arma supremă"

Bill Gates a lansat un avertisment fără precedent referitor la riscurile pe care le implică inteligența artificială. Foto: Getty Images

Bill Gates, cofondatorul gigantului tehnologic Microsoft, a avertizat că inteligenţa artificială ar putea fi responsabilă de ''un miliard de decese''. Într-un interviu pentru canalul TV american NBC, Gates a făcut vineri un apel la reglementarea acestei tehnologii, informează DPA, citată de Agerpres.

Apelul său vine în contextul în care actuala administrație americană a indicat, prin declarații făcute de Donald Trump și de vicepreședintele său, JD Vance, că se opune ideii de reglementare AI la nivel guvernamental și global.

''AI este cu siguranţă suficient de puternică pentru a declanşa evenimente care ar putea cauza un miliard de decese'', a spus Gates când a fost întrebat dacă, în opinia lui, AI este suficient de puternic pentru a distruge omenirea.

''Nu a existat niciodată o armă mai puternică decât combinaţia dintre oamenii cu intenţii rele și cele mai noi instrumente AI'', a adăugat miliardarul american.

Bill Gates: Autoreglementarea nu e suficientă. Instituțiile guvernului și politicienii trebuie să se implice

Întrebat dacă apreciază că e nevoie de o legislaţie dedicată pentru reglementarea AI, Gates a spus: ''Nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă''.

''Este nevoie ca autoritățile de aplicare a legii şi politicienii să se implice în discuţia referitoare la cum vor arăta măsurile de protecţie şi de monitorizare'', a continuat el.

Dezbaterea despre reglementarea AI a ajuns din nou în centrul atenţiei după ce companii importante din domeniu precum OpenAI, creatorul ChatGPT, şi Anthropic au spus că sunt pregătite să încetinească ritmul dezvoltării acestei tehnologii ca urmare a unei serii de incidente de securitate.

Trump: "Cine câștigă cursa AI, învinge"

Președintele american Donald Trump a minimalizat în mai multe declarații făcute luna aceasta riscurile pe care le implică inteligența artificială, după noi avertismente recente în care experții au spus tehnologia AI ar putea să scape de sub control.

"Există o mulțime de forțe foarte negative care aduc în discuție lucruri pe care n-ar trebui să le aducă în discuție și vorbesc despre lucruri care nu se vor întâmpla", a declarat Trump, în timpul unei vizite în Irlanda.

Unul dintre avertismente a venit din partea unui fost cercetător Anthropic, care a afirmat că "există o probabilitate serioasă ca toți oamenii să moară în viitorul apropiat" dacă ritmul actual de dezvoltare continuă în domeniul AI.

Jacob Coxon a făcut aceste declarații după ce a demisionat de la Anthropic. El a declarat pentru BBC că angajații care dezvoltă aceste sisteme sunt "cu adevărat speriați" de efectele pentru viitorul omenirii. Coxon, care a lucrat și la OpenAI, a salutat ideea unei încetiniri în domeniu, dar a subliniat că aceasta ar trebui coordonată cu China.

Trump nu a răspuns direct acestei idei, dar a reiterat punctul său de vedere: "Suntem înaintea Chinei în domeniul AI (...) și, sincer, vreau să rămânem acolo, pentru că cine câștigă cursa AI, învinge", a conchis el.

JD Vance: "Voi ați creat monstrul, voi să veniți cu instrumentele pentru a-l ține în frâu"

Vicepreședintele american JD Vance a respins, la rândul său, apelurile la o reglementare globală a inteligenței artificiale printr-un mesaj adresat companiilor care dezvoltă cele mai avansate modele.

Într-o replică adresată lui Dario Amodei, cofondatorul Anthropic, care a cerut Washingtonului să coordoneze controlul asupra sistemelor AI, eventual împreună cu China, JD Vance a spus: "Dacă tot creați un monstrul lui Frankenstein, nu veniți la guvern să ne spuneți că avem nevoie de reglementare".

"Dacă tot l-ați construit, în primul rând, ar trebui să vă opriți, iar în al doilea rând, atunci când vin companii la voi și spun 'avem nevoie de instrumente ca să ne apărăm de monstrul lui Frankenstein', dați-le acele instrumente", a adăugat el.

Vance a făcut aceste declarații la un summit dedicat AI, desfășurat la Los Angeles.

Cofondatorul Anthropic a avertizat că în actualul ritm accelerat de creștere a capacităților tehnologice, "un roi de agenți AI ar putea fi capabil să preia controlul asupra întregului internet" în șase până la douăsprezece luni.