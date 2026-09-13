Trump ignoră avertismentele despre pericolul Inteligenței Artificiale: „Cine câștigă cursa AI câștigă”

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Președintele american, Donald Trump, a minimalizat riscurile pe care le creează Inteligența Artificială, după mai multe zile în care experții au tot lansat avertismente că tehnologia AI ar putea să scape de sub control.

„Există o mulțime de forțe foarte negative care aduc în discuție lucruri pe care n-ar trebui să le aducă în discuție și vorbesc despre lucruri care nu se vor întâmpla”, a declarat Trump, în timpul unei vizite în Irlanda.

Unul dintre avertismente a venit din partea unui fost cercetător Anthropic, care a spus că „există o probabilitate serioasă ca noi toți să murim în viitorul apropiat” dacă ritmul actual de dezvoltare continuă.

Sâmbătă, mai mulți lideri importanți ai industriei au fost de acord cu aceste temeri și au cerut încetinirea dezvoltării. Trump nu a răspuns direct acestei idei, dar a spus: „Suntem înaintea Chinei în domeniul AI (...) și, sincer, vreau să rămânem acolo, pentru că cine câștigă cursa AI câștigă”.

Trump a făcut declarațiile în aceeași zi în care Jacob Coxon, cercetător în domeniul AI, care a demisionat de la Anthropic în urmă cu câteva zile, a declarat pentru BBC că angajații care dezvoltă aceste sisteme sunt „cu adevărat speriați” de viitorul omenirii.

Coxon, care a lucrat și la OpenAI, a salutat ideea unei încetiniri, dar a spus că aceasta ar trebui coordonată cu China.

Numărul incidentelor în care e implicată AI e în creștere

Sâmbătă, Elon Musk, proprietarul xAI, și Sam Altman de la OpenAI au susținut avertismentul lansat de directorul Anthropic, Dario Amodei, potrivit căruia ritmul dezvoltării ar trebui încetinit „pentru a reduce riscul ca ceva să meargă grav prost”.

Directorul Anthropic a spus că orice încetinire ar trebui să fie limitată, pentru a nu permite Chinei să preia conducerea. Problemele legate de AI au declanșat dezbateri aprinse și îi pun pe mulți lideri mondiali în fața unei dileme.

Pe de o parte, sectorul este considerat o oportunitate uriașă pentru stimularea creșterii economice și o modalitate de modernizare a sistemelor digitale învechite și a modului de lucru. Pe de altă parte, au existat și mai multe incidente în care AI pare să fi funcționat foarte prost.

În august, OpenAI a anunțat că a încetinit antrenarea unora dintre cele mai avansate modele AI pentru a îmbunătăți securitatea.

Compania care dezvoltă ChatGPT a declarat că introduce noi măsuri după ce agenții săi AI au ocolit mecanismele de protecție și au atacat informatic startup-ul tehnologic Hugging Face.

Tot în aceeași lună s-a aflat că două dintre cele mai puternice instrumente AI din lume au creat identități umane false pentru a încerca să păcălească persoane în cadrul unor tentative de atacuri cibernetice.

Institutul britanic pentru securitatea inteligenței artificiale (AISI) a declarat că, în cel mai grav caz, Mythos AI, dezvoltat de Anthropic, a încercat să obțină acces la un serviciu prin trimiterea de mesaje private, după ce crease conturi false care imitau persoane reale, iar apoi a ascuns dovezile.