Friedrich Merz anunță, de la Kiev, un nou ajutor militar pentru Ucraina de 1 miliard de euro: „Nu ne vom lăsa intimidaţi”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski (S) și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz (D). Foto: Bundeskanzler Friedrich Merz / X

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a spus, duminică, faptul că țara sa „nu se va lăsa intimidată şi nu va renunţa la sprijinul acordat Ucrainei”. În același timp, el a anunțat un nou ajutor militar în valoare de un miliard de euro în timpul unei vizite la Kiev, într-o zi marcată de atacuri cu drone ruseşti, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile cu drone asupra Kievului şi a altor oraşe, vizând infrastructura de telecomunicaţii, energie şi transport, precum şi obiective militare.

Într-o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Merz a spus că Moscova încearcă să frângă moralul poporului ucrainean, şi a anunţat alocarea a 350 de milioane de euro pentru reparaţii în sectorul energetic. El a subliniat că Germania rămâne cel mai important susţinător al Ucrainei.

„Facem acest lucru nu doar pentru a proteja integritatea teritorială a Ucrainei. O facem în interesul nostru profund, pentru că este vorba despre securitatea Europei”, a afirmat Merz, spunând că Rusia desfăşoară atacuri cibernetice şi campanii de dezinformare care subminează ordinea democratică în Europa.

„Acest lucru demonstrează că nu ne vom lăsa intimidaţi”, a insistat el.

Rusia califică acuzaţiile privind un război hibrid drept nefondate şi rezultatul unei isterii antiruseşti.

Reprezentanţii companiilor germane care l-au însoţit pe Merz au semnat 16 acorduri cu guvernul şi companii din Ucraina, în valoare totală de aproximativ 6,5 miliarde de euro, au afirmat oficiali.

Printre acestea se numără un acord semnat de Ucraina cu compania germană Diehl Defence pentru furnizarea de rachete de apărare aeriană IRIS-T, precum şi contracte pentru echipamente radar cu Hensoldt şi pentru drone interceptoare cu propulsie cu reacţie cu compania Quantum Systems.

Zelenski a lăudat performanţele promiţătoare ale unei noi drone interceptoare SPYS dezvoltate de Quantum.

Potrivit lui, Ucraina şi Germania sunt aproape de finalizarea unui acord amplu în domeniul apărării, despre care el a spus anterior că ar urma să includă producţia de drone, rachete şi software aferent.

Unul dintre atacurile ruseşti de duminică a lovit Podul de Nord peste râul Nipru, avariind carosabilul, a anunţat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram. Rusia atacă de săptămâna trecută podurile din Kiev, în încercarea de a întrerupe legăturile dintre cele doua maluri ale capitalei şi rutele logistice dintre centrul şi estul Ucrainei.

Duminică, Zelenski a mai spus că emisarul american pentru pace, Steve Witkoff, i-a trimis un mesaj pentru a îndemna la o revenire la discuţii trilaterale cât mai curând posibil. El a afirmat că Ucraina este dispusă la o întâlnire luna aceasta şi speră ca Rusia să se alăture, dar a adăugat că aliaţii occidentali trebuie să exercite mai multe presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.