Rusia a atacat în forță Kievul cu drone cu reacție chiar în timpul vizitei lui Merz. Momentul în care un pod crucial a fost lovit

Pe pod circulau mașini în timpul atacului. Foto: Colaj imagini YT.

Cancelarul german, Friedrich Merz, i-a cerut, duminică, dictatorului Vladimir Putin să pună capăt invaziei rusești în Ucraina, un conflict armat pe care liderul german l-a descris drept un „război lipsit de sens” în timpul vizitei sale surpriză la Kiev, informează EFE, citat de Agerpres. Rușii au atacat capitala ucraineană chiar în timpul vizitei cancelarului german, ținta fiind unul dintre cele opt poduri care permit traversarea Niprului în oraș.

„Domnule Putin, opriţi acest război lipsit de sens. Suntem pregătiţi să discutăm despre încheierea războiului, dar aceste atacuri barbare asupra Ucrainei trebuie să înceteze”, a declarat Merz în faţa presei, în apropierea clădirii Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, atacată recent de o dronă rusească.

La ultimul etaj, al treilea, al clădirii situate la doar câţiva metri de Ambasada Germaniei în Ucraina, sunt încă vizibile urmele distrugerilor provocate de explozia şi incendiul cauzate de drona rusească.

„Astăzi, într-o duminică liniştită, la Kiev se aud sirenele de alertă aeriană”, a spus cancelarul german.

„Aici se comit zilnic crime de război”, a adăugat el, făcând aluzie, printre altele, la atacurile rușilor asupra infrastructurii ucrainene.

„Ucraina se pregăteşte de iarnă. Îi îndemn pe preşedintele (dictatorul - n. red.) şi pe liderii Rusiei să oprească acest război”, a spus el.

„Putem discuta, dar mai întâi trebuie să tacă armele”, a mai spus Merz.

Un pod a fost atacat în timpul vizitei

Rușii au atacat un pod din Kiev chiar în momentul în care cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se afla într-o vizită surpriză în capitala Ucrainei. Podul a fost atacat de drone cu reacție, iar atacul face parte din campania de teroare pusă la cale de ruși pentru a forța guvernul ucrainean să cedeze. Este al doilea pod țintit direct de dronele rusești, iar distrugerile recente din capitala țării au dus la paralizarea orașului și ambuteiaje uriașe în mare parte din Kiev.

În imaginile publicate pe rețelele sociale se pot vedea mașini circulând pe pod chiar în momentul în care drona atacă structura.

„Coliziune pe Podul de Nord. Serviciile de urgenţă se îndreaptă la faţa locului”, a anunţat, în această dimineaţă, primarul Vitali Kliciko pe rețeaua Telegram. Cu puţin timp înainte, autorităţile ucrainene emiseseră o alertă privind dronele care se îndreptau spre capitala ucraineană.

Cancelarul Merz a sosit la Kiev în primele ore ale dimineții, declarând într-un comunicat că a venit deoarece „Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare”.