Merz a ajuns cu trenul la Kiev: „Dacă Rusia nu e oprită, mașina sa de război se va întoarce împotriva noastră”

Cancelarul german este însoțit de ministrul Economiei, Katherina Reiche, și de o delegație economică. FOTO: Friedrich Merz / X

Cancelarul german Friedrich Merz a sosit duminică la Kiev, pentru a doua sa vizită în capitala Ucrainei de la preluarea mandatului, într-un moment în care Rusia își intensifică atacurile asupra orașelor și infrastructurii energetice ucrainene. Merz, însoțit de ministrul Economiei, Katherina Reiche, și de o delegație de oameni de afaceri din industria de apărare și sectorul energetic, urmează să anunțe un nou pachet de sprijin pentru Ucraina și să finalizeze un acord privind producția comună de drone, potrivit Reuters.

„Am călătorit astăzi la Kiev pentru că Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în următoarele săptămâni”, a declarat Merz, precizând că forțele ruse bombardează orașe, clădiri rezidențiale și centrale termice. „Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu, mașina sa de război se va întoarce împotriva noastră.”

„Îi voi spune astăzi președintelui Zelenski: «Puteți continua să contați pe ajutorul nostru»”, a adăugat Merz.

Cancelarul german este însoțit de ministrul Economiei, Katherina Reiche, și de o delegație economică din care fac parte directori ai Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems și ai altor companii.

De asemenea, este de așteptat ca Merz să facă presiuni asupra guvernului ucrainean pentru a înregistra progrese în ceea ce privește reformele solicitate de partenerii din UE, inclusiv în lupta împotriva corupției.

Zelenski: Ucraina va finaliza în curând acordul cu Germania

Zelenski a declarat miercuri, după o convorbire telefonică cu Merz, că Ucraina va finaliza în curând acordul cu Germania privind producția de drone, rachete și software aferent.

Un punct central al acordului este de așteptat să fie producția rapidă de drone interceptoare pentru avioane, pe care Quantum, o companie germană de tehnologie pentru apărare, le-a testat cu succes. Din vară, Rusia folosește zilnic zeci de drone de atac de mare viteză, propulsate cu reacție, pentru a viza infrastructura civilă și militară.

În aprilie, Quantum și producătorul ucrainean WIY Drones au anunțat înființarea Quantum WIY Industries, o societate mixtă destinată producerii dronei interceptoare Strila și a unor tehnologii aferente de apărare antiaeriană.

Acordul include, de asemenea, dezvoltarea și producția în comun de arme cu o rază de acțiune de peste 1.000 de kilometri (600 de mile), pe care Ucraina le poate utiliza pentru a lansa atacuri în profunzimea teritoriului Rusiei.

Oficialii guvernamentali au declarat că intensificarea cooperării ar permite transferul de bani și tehnologie înapoi către Republica Federală, unde sunt produse armele, iar capacitățile de apărare împotriva dronelor care vizează infrastructura critică pot fi consolidate.

Rusia intensifică atacurile hibride

Joi, Merz a declarat că Germania nu va fi intimidată de numărul tot mai mare de atacuri hibride ale Rusiei asupra statelor europene.

Ministerul rus de Externe a declarat sâmbătă, într-un comunicat, că Moscova va continua să lovească sistematic ținte din Ucraina, în ceea ce a descris drept atacuri de represalii pentru atacurile ucrainene asupra Rusiei din ultimele luni. Ministerul i-a avertizat pe cetățenii străini și pe personalul diplomatic să nu rămână în Ucraina și să nu călătorească în această țară.

Zelenski a declarat sâmbătă pentru Reuters că forțele armate ale țării sale își vor intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, ca răspuns la ceea ce Moscova numește „noua doctrină” de intensificare a atacurilor asupra infrastructurii civile, despre care președintele ucrainean a spus că urmărește să-i determine pe locuitorii Kievului și ai altor orașe să fugă.