Vitali Kliciko spune că atacurile rușilor cu drone și rachete „sfâșie” Kievul. Capitala ucraineană e paralizată după cel mai nou atac

2 minute de citit Publicat la 21:58 02 Oct 2026 Modificat la 21:58 02 Oct 2026

Atacurile tot mai intense ale Rusiei cu drone și rachete „sfâșie Kievul”, spune primarul capitalei ucrainene. Vitali Kliciko a spus că orașul se află acum într-o „situație foarte dramatică”, în timp ce Rusia lovește „infrastructura critică, logistica, locuințele” și alte obiective esențiale.

El a vorbit după ce Consiliul de Apărare al Kievului a organizat o reuniune de criză, în urma unor noi atacuri rusești asupra unui pod important, care au provocat haos în trafic. Centrele de date ale orașului au fost și ele lovite recent, ceea ce a dus la întreruperi ale internetului, mai informează BBC.

Vladimir Putin a spus, anterior, că Rusia răspunde atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii energetice rusești, deși Rusia a fost cea care a început prima asemenea atacuri.

„Vorbim despre supraviețuire”, a spus Kliciko la reuniunea de vineri a Consiliului de Apărare, la care au participat principalii responsabili militari, de securitate, pentru situații de urgență și poliție din Kiev.

Scopul Rusiei este „să semene panică”, a spus el, precizând că orașul „va rezista, dar numai prin efortul comun al celor care îl iubesc și cărora le pasă de el”.

Primarul a vorbit la doar câteva ore după ce podul Pivdennîi (Podul de Sud), unul dintre cele mai importante din Kiev, a fost lovit într-un atac rusesc cu drone desfășurat în timpul nopții. Vineri seara, podul a fost atacat din nou, pentru a patra oară în două zile.

Podul este una dintre principalele artere de transport peste Nipru, fluviul care separă partea de vest a Kievului de cea de est.

Circulația metroului și a automobilelor pe pod este acum complet suspendată, provocând întârzieri majore în întregul oraș. Restricții sunt în vigoare și pe celelalte două poduri importante ale Kievului.

Populația actuală a Kievului este estimată la aproximativ trei milioane de oameni, iar mulți locuitori depind în mare măsură de rețeaua de metrou a orașului.

Atacuri tot mai dese și mai intense

O persoană a murit în capitală după ce un bloc de locuințe cu mai multe etaje a fost lovit în timpul nopții, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS).

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că Putin a decis încă de la începutul lunii septembrie că „nu mai există reguli” în atacurile asupra Ucrainei.

Într-un fragment publicat dintr-un interviu acordat Financial Times, Zelenski a spus: „Rușii nu au reușit să ne ocupe. Așa că acum lansează atacuri masive și comit ucideri în masă.

„Vor să ne distrugă podurile (...) centrele de date, internetul, rețelele de telefonie mobilă, spitalele, grădinițele, școlile, universitățile, totul. Vor ca oamenii să fugă din orașele lor”.

Putin a insistat că atacurile Rusiei asupra obiectivelor economice ucrainene reprezintă un răspuns direct la loviturile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești și a navelor rusești din Marea Neagră.

„Acum primim din toate direcțiile apeluri de genul «hai să ne oprim». Dar ei au început”, a spus Putin după amplul său discurs de joi de la forumul de politică externă Valdai.

Putin a recunoscut că Ucraina „a obținut unele rezultate” prin atacurile asupra rafinăriilor și că Rusia a pierdut aproximativ 1% din PIB. Ucraina susține că a început să lovească infrastructura petrolieră rusă deoarece aceasta ajută Kremlinul să finanțeze războiul.

Rusia a țintit în mod repetat infrastructura energetică a Ucrainei, intensificând atacurile în fiecare iarnă de când Putin a declanșat războiul din Ucraina în 2022.