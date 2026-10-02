O țară cu datorii de zeci de miliarde de euro caută bani la milionarii lumii. Îi ademenește cu „pașaportul de aur”. Cât costă

Argentina vrea să-și reducă presiunea datoriilor cu bani de la bogați. Foto: Getty Images

Argentina a anunțat vineri că intenționează să acorde cetățenie străinilor bogați în schimbul unor contribuții financiare sau al unor investiții în obligațiuni de stat, în timp ce președintele libertarian Javier Milei caută noi surse de dolari pentru o țară împovărată de datorii.

În încercarea de a reduce presiunea datoriei, Milei a prezentat un plan prin care străinii cu averi mari ar putea obține un pașaport argentinian în schimbul banilor sau al investițiilor, scrie Euronews.

Ministrul Economiei, Luis Caputo, a prezentat programul, supranumit „pașaportul de aur”, la un eveniment pentru investitori organizat la Paris și a spus că înscrierile ar urma să înceapă până la sfârșitul anului.

Solicitanții vor avea două variante: fie o contribuție nerambursabilă de 311.000 de euro către Trezoreria Argentinei, fie o investiție de 711.000 de euro într-o nouă obligațiune de stat, care va trebui păstrată timp de șapte ani.

Sumele vor crește în funcție de numărul membrilor familiei. În cazul unei familii de patru persoane, contribuția ar urma să ajungă la 444.000 de euro, potrivit oficialilor.

Atragerea de dolari este esențială pentru Milei, care se pregătește să candideze pentru un nou mandat anul viitor. Trezoreria Argentinei are de achitat în 2027 datorii în valută de aproape 22 de miliarde de euro.

În același timp, guvernul și-a limitat opțiunile de finanțare, după ce a amânat revenirea pe piețele internaționale de obligațiuni, astfel că încearcă acum să găsească alte surse de venit.

Un consorțiu de firme de investiții care consiliază guvernul estimează că programul de cetățenie contra cost ar putea aduce Argentinei până la 2,2 miliarde de euro, dacă va atrage numărul de solicitanți anticipat.

„Un fel de simbol al statutului”

Programele de tip „golden visa” au devenit tot mai răspândite în rândul țărilor care au nevoie de bani și încearcă să atragă străini cu averi mari. Aproximativ 60 de state oferă drepturi de rezidență în schimbul unor investiții făcute o singură dată.

Președintele american Donald Trump a lansat anul trecut propriul program „gold card” în Statele Unite.

Programele prin care cetățenia este acordată în schimbul unei investiții merg însă mai departe, oferind mai multe drepturi și un pașaport care facilitează accesul în alte țări. Doar aproximativ o duzină de state au în prezent astfel de programe, printre ele aflându-se mai multe mici țări insulare din Caraibe.

„Cred că orice american bogat va lua în calcul acest lucru”, a declarat pentru Forbes Nuri Katz, președintele Apex Capital Partners. „Este atât de neobișnuit, încât va fi văzut atât ca o poliță de asigurare, cât și ca un fel de simbol al statutului, precum cardul Amex Black. Gen: «Cum, tu nu ai Argentina?»”, a spus el.

Argentina, o țară din G20 cu 46 de milioane de locuitori, cunoscută pentru întinderile vaste din Patagonia și pentru capitala sa vibrantă din punct de vedere cultural, ar urma să devină prima țară din America de Sud care introduce un astfel de program.

„Pașaportul argentinian este foarte apreciat și este acceptat în peste 140 de țări”, a spus Caputo, referindu-se la destinațiile în care argentinienii pot călători fără să obțină viză în avans, de la China și Rusia până la spațiul Schengen și cea mai mare parte a Americii Latine.

Pentru oamenii bogați din state ai căror cetățeni se confruntă cu restricții de viză, fie că vorbim despre Asia de Sud-Est sau lumea arabă, cetățenia argentiniană ar putea facilita călătoriile și afacerile internaționale, spune Kristin Surak, profesoară la London School of Economics și autoarea cărții „The Golden Passport: Global Mobility for Millionaires”.

„Nu este vorba doar despre avantajele pe care le primești în Argentina”, a spus ea. „Primești beneficii și la nivel global, în ceea ce privește locurile în care poți merge”.

Un pașaport de „plan B”

Profilul celor interesați de astfel de programe s-a schimbat după pandemia de COVID-19, spun specialiștii din domeniu. Tot mai mulți americani și europeni, ale căror pașapoarte permit deja călătorii fără viză în numeroase țări, caută acum o variantă de rezervă în străinătate, într-o perioadă de incertitudine geopolitică tot mai mare.

„Conul Sudic al Americii de Sud este destinația supremă pentru un Plan B. Nu se află pe drumul către nimic important din punct de vedere strategic. Este o regiune care a stat întotdeauna în afara conflictelor armate globale”, a spus Christian Nesheim, editor al publicației Investment Migration Insider. „Este autosuficientă când vine vorba despre hrană și energie”, a adăugat el.

O țară cu o istorie marcată de lovituri de stat militare, incapacități de plată și inflație scăpată de sub control, care și-a împins mult timp propria elită de afaceri să caute oportunități în străinătate, ar putea părea o alegere surprinzătoare pentru investitorii care caută stabilitate.

Milei încearcă însă să transforme Argentina într-o destinație pentru capitalul străin, reducând cheltuielile publice, eliminând reglementări și încercând să atragă investiții în vastele resurse de petrol și minerale ale țării.

Caputo a spus că ideea programului de cetățenie prin investiții a apărut în timpul vizitei lui Milei la Sun Valley, Idaho, în iulie 2024, când mai mulți directori din industria tehnologiei s-au arătat interesați de obținerea cetățeniei argentiniene.

Milei, care se autodefinește drept „anarho-capitalist”, a cultivat relații apropiate cu miliardari din tehnologie cu viziuni libertariene, precum Elon Musk, un susținător vocal al campaniei sale de reducere a dimensiunii statului. Anul trecut, Musk a fluturat o drujbă primită cadou de la liderul argentinian, transformând-o într-un simbol al propriei campanii de reducere a cheltuielilor guvernului american.

Un alt aliat ideologic al lui Milei este Peter Thiel, cofondator al companiei Palantir, care și-a mutat temporar familia la Buenos Aires în aprilie.

Documente corporative obținute de Associated Press arată că o companie legată de firma sa de investiții, Thiel Capital, deține o vilă în valoare de 12 milioane de euro în cartierul exclusivist Barrio Parque din Buenos Aires.

Thiel a obținut și cetățenia Noii Zeelande în 2011, beneficiind de o derogare specială de la condițiile obișnuite privind rezidența.

„Cred că povestea «Peter Thiel în Argentina» este, poate, un fel de dovadă că acest concept poate funcționa”, a spus Philippe Amarante, managing partner și șef al departamentului de consultanță guvernamentală la Henley & Partners, o companie care îi ajută pe clienți să obțină pașapoarte în diferite țări.

„El reprezintă ideea că oamenii independenți, bogați și de succes au opțiuni peste tot în lume. Iar dacă le oferi mediul, condițiile și ecosistemul potrivit, s-ar putea să te aleagă pe tine”.

Programele de cetățenie contra bani, vulnerabile la corupție

Programele de tip „pașaport de aur” au fost criticate de mult timp pentru riscul ridicat de corupție. Financial Action Task Force, organismul internațional care luptă împotriva spălării banilor, a avertizat că infractorii pot folosi astfel de programe de cetățenie și rezidență pentru a-și ascunde identitatea, pentru a spăla bani proveniți din activități ilegale sau pentru a evita justiția.

Industria migrației prin investiții a primit o lovitură în aprilie 2025, când cea mai înaltă instanță a Uniunii Europene a decis că programul de „pașapoarte de aur” al Maltei este ilegal, stabilind că cetățenia UE nu poate fi vândută.

Și alte țări au renunțat la programele prin care rezidența era acordată în schimbul unor sume de bani, invocând probleme care merg de la banii proveniți din activități ilegale până la accesibilitatea locuințelor.

Caputo a promis că Argentina va încerca să evite astfel de probleme. Serviciile de informații și instituțiile de supraveghere financiară vor participa la verificarea identității solicitanților, a cazierului acestora și a sursei banilor.

Scopul, a spus el, este protejarea „prestigiului internațional al cetățeniei argentiniene”.