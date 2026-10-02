Oamenii de știință au reușit să creeze „mini-creiere” 3D în laborator, în încercarea de a găsi un tratament la sceloza multiplă

Echipa de cercetare a utilizat celule stem adulte, care au fost reprogramate pentru a crea un model celular al sistemului nervos central. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Cercetătorii din Australia şi Noua Zeelandă au dezvoltat „mini-creiere” 3D în laborator, în speranţa că acestea vor accelera cercetările desfăşurate pentru găsirea unor tratamente împotriva sclerozei multiple (MS), o afecţiune autoimună care afectează aproape 3 milioane de oameni la nivel mondial, informează Xinhua, preluată de Agerpres.

Echipa de cercetare a utilizat celule stem adulte, care au fost reprogramate pentru a crea un model celular al sistemului nervos central, similar celui uman şi de mărimea unui bob de orez, potrivit unui comunicat de presă publicat vineri de Institutul Florey de Neuroştiinţe şi Sănătate Mintală din oraşul australian Melbourne.

Modelul celular de tip „mini-creier” oferă o perspectivă celulară detaliată asupra proceselor de distrugere şi de regenerare a mielinei în celulele umane şi le-ar permite cercetătorilor să observe, aproape în timp real, modul în care medicamentele acţionează asupra acestor celule, potrivit studiului publicat în revista Nature Neuroscience.

Mielina este un înveliş lipidic care protejează fibrele nervoase şi care le permite mesajelor, prin impulsuri electrice, să circule rapid la nivelul creierului, al măduvei spinării şi întregului corp.

În cazul sclerozei multiple (MS), sistemul imunitar atacă din greşeală mielina, provocând leziuni ale nervilor şi invaliditate, au explicat cercetătorii, adăugând că medicamentele actuale pentru MS pot doar să trateze simptomele şi să încetinească progresia bolii, dar în prezent nu există terapii capabile să repare daunele produse de această boală.

Autorul principal al studiului, Samantha Barton, profesor-asociat la Institutul Florey, a declarat că acel model celular obţinut în laborator, a cărui dezvoltare a durat peste şase ani, le permite cercetătorilor să introducă celule imunitare pentru a declanşa leziuni similare celor cauzate de scleroza multiplă şi pentru a studia apoi procesul de reparare a mielinei.

„Acest model îi poate ajuta pe cercetători să înţeleagă mai bine mecanismele care determină deteriorarea şi repararea mielinei în cazul sclerozei multiple şi ne oferă, totodată, o nouă platformă pentru testarea medicamentelor care protejează sau refac mielina”, a explicat Samantha Barton.