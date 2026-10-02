Alertă cu bombă, vineri, la aeroportul din Chişinău. Pasagerii au fost evacuaţi, iar programul zborurilor a fost afectat

<1 minut de citit Publicat la 21:21 02 Oct 2026 Modificat la 21:23 02 Oct 2026

Aeroportul din Chisinau. Sursa foto: Profimedia

Autorităţile de la Chişinău au decis, vineri după-amiază, evacuarea Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, în urma unei alerte cu bombă. Programul zborurilor a fost dat peste cap. În cele din urmă, alarma s-a dovedit falsă, notează Moldova 1.

Serviciile aeroportuare, împreună cu polițiștii de frontieră, au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și a personalului din terminal, în urma unei alerte cu bombă, vineri, pe aeroportul din Chişinău.

„Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat. Accesul pasagerilor în terminal a fost reluat, iar procedurile de îmbarcare au început.

Echipele aeroportului, în cooperare cu instituțiile responsabile, coordonează reluarea operațiunilor”, au informat reprezentanţii Aeroportului Chișinău, într-un comunicat.

Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost reluată în regim normal, în jurul orei 18:00. Geniştii au verificat zona, iar maeninţarea nu s-a confirmat.