Primăria Bucureşti anunţă că deschide un nou debarcader. În weekend, oamenii se pot plimba gratuit cu barca, pe Dâmboviţa

<1 minut de citit Publicat la 22:04 02 Oct 2026 Modificat la 22:04 02 Oct 2026

Primăria Bucureşti anunţă că deschide un nou debarcader. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, vineri, că deschide un nou debarcader pentru plimbări cu barca, pe Dâmboviţa. Locaţia este în Regie, pe malul stâng, între Grozăvești și Podul Ciurel.

Autorităţile au anunţat că sâmbătă și duminică, de la 10.00 la 22.00, "te invităm la plimbări pe apă, ateliere, muzică, tururi ghidate, dezbateri și expoziții".

"Hai cu gașca pe apă! E weekend de distracție pe Dâmbovița, în Regie. Deschidem aici un nou debarcader.

Sâmbătă și duminică, de la 10.00 la 22.00, te invităm la plimbări pe apă, ateliere, muzică, tururi ghidate, dezbateri și expoziții.

Unde? Pe malul stâng, între Grozăvești și Podul Ciurel, acolo unde are loc Dâmbovița Delivery 2026. Tema ediției este „Orașul în versiune de testare", a transmis PMB.

Două artere principale din București se transformă complet

Altfel, Calea Griviței și Bulevardul Ion Mihalache din București vor fi transformate în artere moderne, a anunțat miercuri PMB, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru cele două proiecte.

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, cele două bulevarde vor fi transformate prin refacerea carosabilului și a trotuarelor, amenajarea unor piste de biciclete pe ambele sensuri și reorganizarea traficului, cu scopul de a fluidiza circulația mijloacelor de transport în comun.