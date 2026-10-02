Administrația Prezidențială acuză o imagine făcută cu AI care circulă pe rețelele sociale: „Acesta este un fake”

2 minute de citit Publicat la 22:29 02 Oct 2026 Modificat la 23:40 02 Oct 2026

Nicușor Dan a publicat fotografia la aproape două săptămâni de la eveniment. FOTO: X / Nicușor Dan

Administrația Prezidențială a reacționat după ce pe internet au început să circule imagini false care sugerează că Nicușor Dan nu s-ar fi fotografiat în realitate cu Donald Trump, ci cu o machetă a președintelui american. Cotroceniul spune că imaginile sunt realizate cu inteligență artificială și explică de ce fotografiile oficiale făcute la recepția de la ONU seamănă atât de mult între ele.

Totul a pornit după publicarea fotografiilor de la recepția tradițională organizată la New York pentru liderii care au participat la Adunarea Generală a ONU. Nicușor Dan apare într-una dintre imagini alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de Donald Trump.

Pentru că mai mulți lideri au publicat fotografii realizate în decoruri și poziții foarte asemănătoare, pe rețelele sociale a apărut o imagine de tip pamflet în care se sugerează că Trump ar fi fost, în realitate, doar o machetă folosită pentru fotografii.

Foto: Facebook/Cristian Pătroescu

Postarea distribuie şi fotografia postată pe Facebook de către premierul din Kosovo, Albin Kurti, cadrul fiind asemănător.

Administrația Prezidențială a reacționat vineri seară și a explicat că imaginea care circulă în online a fost creată cu inteligență artificială.

„Este distribuită pe anumite conturi de social media o imagine de tip pamflet, realizată prin intermediul Inteligenței Artificiale, având ca subiect fotografiile făcute de Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la recepția tradițională oferită în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York”, a transmis Administrația Prezidențială.

Cotroceniul spune că este vorba despre „un fake” care urmărește să pună sub semnul întrebării autenticitatea fotografiilor oficiale.

„Acesta este un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic de la baza acestor fotografii și să genereze neîncredere în autorități și în veridicitatea comunicărilor publice”, a transmis instituția.

De ce fotografiile cu Trump arată aproape la fel

Administrația Prezidențială a explicat și detaliul care a alimentat teoria din online: fotografiile cu Donald Trump și diferiții lideri au cadre aproape identice.

Motivul este unul simplu, potrivit Cotroceniului. La recepție a avut acces pentru fotografiere doar fotograful oficial al Casei Albe. Imaginile au fost apoi procesate și trimise în același timp reprezentanțelor tuturor țărilor participante.

„Cadrul aproape identic al acestor fotografii este cauzat de faptul că la acest eveniment a avut acces doar fotograful oficial al Casei Albe, iar fotografiile au fost procesate și eliberate concomitent în cursul zilei de astăzi către toate reprezentanțele țărilor participante”, a explicat Administrația Prezidențială.

Ulterior, într-o altă postare pe Facebook, Administraţia Prezidenţială a dat asigurări că poza publicată vineri pe contul de X al preşedintelui României este o fotografie reală cu preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, în persoană.

„Pentru a înlătura orice confuzie, precizăm că fotografia publicată astăzi pe contul de X al preşedintelui României este o fotografie reală cu preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, în persoană, şi a fost realizată de fotograful oficial al Casei Albe la recepţia tradiţională oferită de preşedintele SUA la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a explicat Preşedinţia.