Două artere principale din București se transformă complet: Cât durează lucrările și cum vor arăta când vor fi gata

1 minut de citit Publicat la 11:43 01 Oct 2026 Modificat la 12:21 01 Oct 2026

Calea Griviței și Bd. Ion Mihalache din București vor fi transformate în artere moderne. Sursa foto: PMB via Facebook

Calea Griviței și Bulevardul Ion Mihalache din București vor fi transformate în artere moderne, a anunțat miercuri PMB, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru cele două proiecte.

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, cele două bulevarde vor fi transformate prin refacerea carosabilului și a trotuarelor, amenajarea unor piste de biciclete pe ambele sensuri și reorganizarea traficului, cu scopul de a fluidiza circulația mijloacelor de transport în comun.

Proiectele prevăd și refacerea spațiilor verzi, modernizarea sistemului de semaforizare și adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități.

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Pe Calea Griviței, pe tronsonul cuprins între Strada Buzești și Bulevardul Ion Mihalache, lucrările vor viza o arteră cu o lungime de aproximativ 3,9 kilometri. Durata proiectului este estimată la 34 de luni, dintre care 20 de luni sunt prevăzute pentru execuția lucrărilor.

Bulevardul Ion Mihalache are o lungime de aproximativ 3,5 kilometri. Pentru modernizarea acestei artere, durata proiectului este estimată la 24 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate execuției.

Cele două proiecte fac parte din planurile de modernizare a infrastructurii rutiere din Capitală și urmăresc îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru șoferi, pietoni și bicicliști, precum și creșterea accesibilității și siguranței în zonele vizate.