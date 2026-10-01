Au pretins că sunt actori străini și i-ar fi promis câștiguri considerabile. Cum a rămas o femeie din Buzău fără 450.000 de lei

Persoanele cercetate au fost conduse la audieri, iar oamenii legii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului. Sursa foto: Getty

Două persoane sunt cercetate de poliţiştii buzoieni pentru înşelăciune, după ce s-ar fi prezentat drept actori străini unei femei căreia i-ar fi solicitat suma de aproximativ 450.000 de lei, potrivit Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, au efectuat două percheziţii domiciliare în Dâmboviţa, la imobilele unor persoane cercetate pentru înşelăciune.

"Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2023 - 2024, două persoane, o femeie şi un bărbat, de 47 şi 19 ani, din Dâmboviţa, ar fi înşelat o femeie, de 56 de ani, din Buzău. Persoanele ar fi abordat victima în mediul online, ar fi indus-o în eroare, prezentându-se ca actori străini şi ar fi determinat-o să le remită mai multe sume de bani într-un cont bancar, sub pretextul că, prin acel demers, ar investi în active producătoare de dobânzi, ce i-ar fi garantat câştiguri considerabile în viitor", a transmis IPJ Buzău.

Oamenii legii au mai precizat că prejudiciul a fost estimat de către persoana vătămată la aproximativ 450.000 de lei.

"În urma percheziţiilor domiciliare, poliţiştii au descoperit şi au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, dispozitive electronice şi medii de stocare, dar şi alte mijloace de probă, utile soluţionării cauzei", informează sursa citată.

Persoanele cercetate au fost conduse la audieri, iar oamenii legii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului.