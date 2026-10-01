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Coadă de sute de persoane la deschiderea unui magazin alimentar din Drobeta-Turnu Severin. Oamenii s-au îmbulzit să intre

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 11:12 01 Oct 2026 Modificat la 11:12 01 Oct 2026
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aglomeratie magazin
Oamenii s-au călcat în picioare la intrarea în supermarket: Foto: Antena 3 CNN

Sute de persoane s-au adunat, joi, la deschiderea unui magazin alimentar din Drobeta-Turnu Severin. Oamenii s-au îmbulzit la intrarea în supermarket și au așteptat să intre la cumpărături, fiind atrași de ofertele pregătite pentru ziua inaugurării.

Coadă de sute de persoane la deschiderea unui magazin alimentar din Drobeta-Turnu Severin. Oamenii s-au îmbulzit să intre 1106891
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Unii dintre cei prezenți au filmat aglomerația. În imagini este surprinsă mulțimea adunată în fața magazinului, în timp ce mai mulți oameni se împing pentru a putea intra în magazin.

Ofertele pregătite pentru ziua inaugurării magazinului i-au atras pe oameni, în speranța că vor găsi produse la prețuri mai mici.

La inaugurare, reprezentanții supermarketului au transmis că cele mai multe oferte sunt la produsele de curățenie, mâncare și băuturi.

 

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Etichete: magazin aglomeratie Drobeta Turnu Severin inaugurare

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