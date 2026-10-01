Grecia a trecut la programul de liniște de iarnă. Regulile se aplică până la sfârșitul lui martie

Atena, Grecia. sursa foto: Getty

Grecia a intrat în programul de iarnă pentru orele de liniște. Zgomotul excesiv este interzis între 15:30 și 17:30 și între 22:00 și 07:30. Programul de iarnă a intrat în vigoare pe 1 octombrie și se aplică până pe 31 martie 2027, scrie Ekathimerini.

În orele de liniște sunt interzise lucrările zgomotoase, muzica la volum mare, strigătele și alte activități care îi pot deranja pe vecini. Restricțiile se aplică și pe străzi, în piețe și în alte spații publice. Aici intră și zgomotul inutil produs la încărcarea și descărcarea mărfurilor, sirenele și sistemele de sonorizare.

Atât companiile, cât și locuitorii trebuie să păstreze liniștea în aceste intervale. Proprietarii de animale de companie răspund de faptul că animalele lor nu îi deranjează în mod repetat pe vecini. Blocurile de locuințe pot avea și reguli mai stricte pentru activități precum reparațiile, mutatul mobilei sau folosirea electrocasnicelor.

Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni penale, de la amenzi până la cinci luni de închisoare, în funcție de situație.

Cei deranjați constant de zgomot excesiv sunt sfătuiți să discute mai întâi cu persoana sau firma responsabilă. Dacă problema continuă, pot apela la secția de poliție din zonă sau pot suna la numărul de urgență al poliției, 100.