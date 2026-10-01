Magnatul din Zimbabwe, Wicknell Chivayo, și soția sa au murit într-un accident de elicopter. Cine era miliardarul

3 minute de citit Publicat la 12:36 01 Oct 2026 Modificat la 12:37 01 Oct 2026

Magnatul din Zimbabwe, Wicknell Chivayo, și soția sa au murit într-un accident de elicopter.FOTO: Instagram Wicknell Chivayo

Magnatul din Zimbabwe, Wicknell Chivayo, cunoscut pentru stilul de viață extravagant și relațiile cu mai mulți președinți africani, a murit într-un accident de elicopter. În elicopter era și soția lui, a confirmat familia, citată de BBC.

Elicopterul s-a prăbușit miercuri seară într-o zonă rurală din apropierea orașului Marondera, la aproximativ 70 de kilometri est de capitala Harare. Poliția a anunțat că toate cele șase persoane aflate la bord au murit.

Purtătorul de cuvânt al familiei, Herbert Chivayo, a confirmat pentru postul public ZBC moartea omului de afaceri și a soției sale, Lucy Muteke, precizând că familia este devastată de tragedie.

Chivayo era cunoscut pentru stilul său de viață extravagant, relațiile apropiate cu mai mulți președinți africani și contractele profitabile cu statul, care au atras în repetate rânduri atenția autorităților și a presei.

El a respins acuzațiile de ilegalități legate de afacerile sale.

Purtătorul de cuvânt al poliției, comisarul Paul Nyathi, a declarat că elicopterul s-a prăbușit în jurul orei locale 17:00 și că la bord se aflau șase persoane. Autoritățile nu au făcut publice imediat identitățile tuturor victimelor. Potrivit unor oficiali guvernamentali, două dintre persoanele aflate la bord erau piloți.

ZBC a relatat că grupul plecase din Gandami, în regiunea Chikomba, unde Chivayo și soția sa construiau o casă la țară. Elicopterul s-a prăbușit la ferma Kudenga, la aproximativ 40 de minute după decolare.

"Nu avem cuvinte după această veste tragică", a declarat purtătorul de cuvânt al familiei pentru ZBC.

Nu se știe decoamdată cauza accidentului, poliția a anunțat deschiderea unei anchete. Echipele de intervenție au fost trimise miercuri seară la locul prăbușirii.

Anterior, purtătorul de cuvânt al guvernului, Nick Mangwana, confirmase accidentul, precizând că elicopterul transporta "un important om de afaceri, alți trei pasageri și doi piloți". "Informațiile disponibile în acest moment indică faptul că nu există supraviețuitori", a scris Mangwana pe X.

Cine era Wicknell Chivayo

Chivayo era directorul general al Intratrek Zimbabwe și devenise o figură foarte cunoscută în țară datorită contractelor cu statul, activităților filantropice și afișării unui stil de viață luxos pe rețelele sociale.

Printre cele mai cunoscute proiecte ale sale s-a numărat construirea unei centrale solare la Gwanda, în valoare de 172 de milioane de dolari (128 de milioane de lire sterline). Contractul fusese atribuit companiei Intratrek de către compania de stat Zimbabwe Power Company. Proiectul a generat ani de dispute în instanță.

Chivayo a fost, de asemenea, în centrul atenției în legătură cu achiziția unor materiale pentru controversatele alegeri din Zimbabwe din 2023. Comisia anticorupție din Zimbabwe a investigat acuzațiile privind contractele acordate companiei sud-africane Ren-Form, dar a închis ancheta în 2025, afirmând că nu a găsit dovezi care să îl lege pe Chivayo sau Comisia Electorală din Zimbabwe de fapte ilegale.

Cunoscut drept "Sir Wicknell", Chivayo folosea frecvent acest titlu în public și pe rețelele sociale, deși nu primise niciodată titlul de cavaler din partea Marii Britanii.

Era cunoscut și pentru faptul că oferea mașini de lux și sume importante de bani muzicienilor, liderilor religioși și altor personalități publice, iar apoi își făcea publice cadourile pe rețelele sociale.

Relațiile lui Wicknell Chivayo se întindeau dincolo de granițele Zimbabwe.

Președintele Kenyei, William Ruto, care apăruse anterior în public alături de Chivayo, i-a adus un omagiu, numindu-l "un prieten drag", și a transmis condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața.

"Îmi voi aminti de el pentru prietenia sa, pentru energia sa și pentru convingerea profundă în posibilitățile continentului nostru", a declarat Ruto.

Politicieni din opoziția kenyană ridicaseră însă întrebări în trecut în legătură cu accesul repetat al lui Chivayo la președintele Ruto și la State House, sediul președinției kenyene.

Chivayo își făcea frecvent publice legăturile cu liderii africani, postând fotografii de la întâlniri cu președinți precum Hakainde Hichilema din Zambia, Cyril Ramaphosa din Africa de Sud și Samia Suluhu Hassan din Tanzania, precum și cu regele Mswati al III-lea din Eswatini.