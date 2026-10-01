Din cauza temperaturilor ridicate, fermierii italieni folosesc creme de protecţie solară pentru a proteja strugurii

Din cauza căldurilor extreme, recoltarea strugurilor din Italia a avut loc mult mai devreme, iar producătorii au găsit diverse soluţii pentru a proteja ciorchinii. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Fermierii italieni au fost nevoiţi să recurgă la creme solare pentru ciorchinii de struguri pentru a împiedica recoltarea timpurie a acestora din cauza căldurilor extreme care au afectat viile.

Sosind neobișnuit de devreme, recolta de struguri din Italia în acest an a avut un caracter cu adevărat deosebit, purtând amprenta stresului termic sever, a secetei și a fenomenelor meteorologice intense care, în unele cazuri, au pus la grea încercare producătorii locali. A fost un scenariu complet nou pentru fermieri și profesioniștii din domeniu, care au căutat să aplice cele mai bune strategii pentru a proteja recolta, relatează Il Messaggero. Cu toate acestea, în ciuda condițiilor meteorologice dificile și, indiferent de vârsta viței de vie, soi, tipul de sol sau sistemul de conducere, fiecare podgorie a oferit un produs final de înaltă calitate, generând ciorchini sănătoși, așa cum nu s-au mai văzut de ani de zile.

Recolta timpurie de struguri

În zona viticolă Pordenone patru domenii istorice cultivă peste 350 de hectare de viță-de-vie răspândite pe întreg teritoriul, producând aproximativ zece tipuri diferite de vin. De la San Martino la Passariano, de la Domanins la Sequals și de la Porcia la San Quirino, elementul comun care leagă cramele „Pitars” (San Martino di Campagna), „San Simone” (Porcia) și „I Magredi” (Domanins), precum și domeniul „Russolo” (San Quirino), este calitatea strugurilor. Cu toate acestea, fiecare domeniu are propria sa istorie unică. Analizând cifrele, „Pitars”, cu cele 196 de hectare ale sale, a înregistrat o recoltă reușită (o creștere de 12% atât la soiurile albe, cât și la cele roșii), susținută de producția noilor plantații, deși randamentul final de transformare a strugurilor în vin a înregistrat o ușoară scădere (-10%). În Porcia, pe o suprafață de 60 de hectare, randamentul final a fost comparabil cu cel de anul trecut, în ciuda unor recolte mai slabe la anumite soiuri cultivate (înregistrându-se scăderi de până la 5% și o producție totală de 7.600 de chintale de struguri). În Domanins, s-a obținut o recoltă totală de 6.200 de chintale de struguri de pe 80 de hectare, randamentul de transformare a strugurilor în must fiind similar cu cel din anul precedent (între 70% și 75%). De asemenea, „I Magredi” a anunțat un viitor parteneriat cu „Spumanti Valdo” din Valdobbiadene, vizând extinderea gamei sale de vinuri. Domeniul Russolo a înregistrat rezultate echilibrate, producând aproximativ 1.500 de chintale de struguri de pe o suprafață de 17 hectare.

Sezonurile de vinuri

„Nu există două anotimpuri la fel – așa spunea bunicul meu”, a afirmat Nicola Pittaro, de la crama „Pitars”. Totuși, recoltarea strugurilor din acest an a impus o regândire a calendarului, a metodelor și a operațiunilor, luându-i pe agricultori prin surprindere. Toate cele patru crame confirmă că au început recoltarea la jumătatea lunii august (mai exact, între 17 și 20) și au încheiat totul o lună mai târziu.

Privind însă în urmă, Rino Russolo, de la domeniul „Russolo”, a remarcat: „În trecut, generația mai în vârstă încheia uneori recoltatul abia în noiembrie. Apoi, recoltarea a început să aibă loc tot mai devreme, producându-se în cele din urmă o schimbare majoră. Am observat primele semne ale acestui fenomen anul trecut, când procesul a început cu zece zile mai devreme.” Adevărata problemă legată de această schimbare nu rezidă atât în simplul fapt că ciclul vegetativ al viței-de-vie începe mai devreme, ci mai degrabă în „căldura intensă combinată cu lipsa precipitațiilor regulate”, a explicat Rino Russolo, „ceea ce duce la perioade de secetă și stres termic”. Această situație generează riscuri precum arsurile solare și stresul hidric și poate determina vița-de-vie, ca reacție de apărare, să-și oprească ciclul vegetativ, ducând la coacerea fructelor în condiții extrem de precare.

Cremă de protecție solară pentru struguri

Pentru a proteja ciorchinii de lumina intensă a soarelui, cramele San Simone, Pitars și I Magredi au adoptat anul acesta o strategie de defoliere (n.red. îndepărtarea a 3-4 frunze bazale de pe lăstari) mai puțin agresivă comparativ cu sezoanele anterioare. Menținerea unei cantități mai mari de frunziș pe butuci asigură o umbrire sporită a strugurilor, reducând astfel riscul de arsuri solare și protejând prețiosul suc din interior.

Totuși, lipsa precipitațiilor frecvente a favorizat deshidratarea ciorchinilor, declanșând o reacție de stres a viței-de-vie. Pentru a-și asigura supraviețuirea, în loc să consume energie pentru coacerea fructelor, vița-de-vie tinde să oprească procesul de coacere și chiar să reabsoarbă sucul din struguri pentru a se hidrata. De aceea, crama Russolo a aplicat produse specifice pentru a crea un strat protector peste ciorchini, un fel de „cremă de protecție solară” pentru struguri. Temperaturile ridicate au provocat, de asemenea, o evaporare parțială a apei, determinând proprietarii să adopte noi metode de irigare a podgoriei. Totodată, un rol important l-au avut amplasarea podgoriei și vârsta viței-de-vie. La San Simone, cele mai bune rezultate au fost obținute de la „vițele mai bătrâne”, a afirmat Anna Brisotto, una dintre proprietare, „acestea au rădăcini adânci și sunt situate în zone cu un conținut mai ridicat de argilă și calcar, un sol care reține apa”.