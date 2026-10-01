Doi bărbați cu cagule au intrat într-o casă de pariuri. Au spus „Bună seara!” și apoi au început să dea cu toporul în geamul antiglonț

Conform poliţiei, tâlharii au reuşit să facă o spărtură în geam şi au furat circa 1.700 de euro. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Doi tineri, cu vârste de 20 şi 24 de ani, au fost arestaţi după ce au jefuit sub ameninţarea unui topor o casă de pariuri, situată într-o zonă aglomerată din Palermo în timpul orei de vârf, terorizând clienţii şi angajatul care se afla în local, informează joi EFE, preluată de Agerpres.

Poliţia a informat joi că jaful violent a avut loc în zona Corso Tukory, în jurul orei 20:00, miercuri. Atacatorii, cu cagule şi agitând un topor, au dat buzna în casa de pariuri în faţa numeroşilor clienţi. După ce le-au urat „Bună seara”, au început să izbească geamul antiglonţ al casei de pariuri.

În spatele geamului se afla singurul angajat prezent la momentul respectiv, care, îngrozit, s-a refugiat într-un dulap.

Conform videoclipului difuzat de poliţie, tâlharii au reuşit să facă o spărtură în geam şi au furat circa 1.700 de euro.

În timp ce fugeau, cel care mânuia toporul a fost imobilizat şi încătuşat de poliţie. Celălalt delincvent a scăpat şi s-a ascuns sub o maşină pe o stradă din apropiere, unde a fost în cele din urmă capturat.