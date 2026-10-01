Antena 3 CNN Externe Rușii au atacat cu drone unul din principalele poduri din Kiev. Transportul în comun și circulația metroului, oprite

Rușii au atacat cu drone unul din principalele poduri din Kiev. Transportul în comun și circulația metroului, oprite

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 14:25 01 Oct 2026 Modificat la 14:25 01 Oct 2026
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drona Shahed
Drona rusă, de tip Shahed, fotografiată deasupra Kievului. Foto: Profimedia Images

Două drone rusești au detonat în joi apropierea pilonilor de rezistență ai Podului Sudic, un important pod din Kiev, atac ce a perturbat una din principalele magistrale de metrou care face legăgura între malurile estice și vestice ale orașului, a anunțat primarul Vitali Kliciko, citat de Kyiv Independent.

Atacul a avut loc în jurul orei 11:30, ora locală, chiar în timp ce o garnitură de tren de metrou trecea pe pod.

Pe rețelele sociale au fost publicate mai multe înregistrări video ale atacului și urmărilor acestuia - nori groși de fum care se ridică deasupra podului, în urma incendiului provocat de atacul cu drone rusești.

Traficul pe Podul Sudic a fost oprit, iar serviciile locale de urgență au asigurat zona și evaluează pagubele, a spus primarul Kievului, Vitali Kliciko.

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Etichete: Kiev Ucraina Război Ucraina pod atac drone drone rusesti

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