Magistrala 3 de metrou, pregătită pentru extinderea spre Chiajna și Bragadiru. Metrorex și Primăria Capitalei și-au împărțit sarcinile

2 minute de citit Publicat la 13:31 01 Oct 2026 Modificat la 13:33 01 Oct 2026

Proiectul de extindere a Magistralei 3 este împărțit în trei tronsoane. Sursa foto: Metrorex via Facebook

Consiliul General al Municipiului București a aprobat o nouă formă a protocolului pentru prelungirea Magistralei 3 de metrou spre vestul Capitalei. Documentul stabilește responsabilitățile Metrorex, ale Sectorului 6 și ale Municipiului București și deschide calea pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru cele trei tronsoane propuse.

În proiectul Hotărârii votate miercuri în Consiliul general se precizează că protocolul are ca scop colaborarea dintre părți pentru pregătirea și realizarea proiectului "Dezvoltarea rețelei de metrou în zona București Vest- Extensia Magistralei 3", în conformitate cu Strategia de dezvoltare a metroului din București 2016-2030 și cu Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030.

Proiectul de extindere a Magistralei 3 este împărțit în trei tronsoane:

Extensia M3 Păcii - Linia de Centură Vest, cu o lungime estimată de 3,7 kilometri și patru stații subterane. Tronsonul ar urma să conecteze Magistrala 3 cu inelul feroviar al Bucureștiului, în zona de vest a Capitalei;

Extensia M3 Preciziei - Chiajna, cu o lungime estimată de 3,3 kilometri și două stații supraterane. Tronsonul ar urma să deservească zona Militari Residence din Chiajna și zona comercială Complex Comercial Militari;

Extensia M3 Preciziei - Cartierul Latin (Bragadiru), cu o lungime estimată de 4,36 kilometri și două stații supraterane. Acesta ar urma să conecteze actuala Magistrală 3 cu zona Cartierului Latin.

O asociere între autorități pentru realizarea proiectului

Prin noul protocol, părțile își exprimă acordul pentru constituirea unei asocieri de autorități contractante, în baza legislației privind achizițiile publice și achizițiile sectoriale.

Asocierea va permite realizarea unor achiziții pentru contractele de proiectare, proiectare și execuție, precum și pentru servicii de consultanță, supervizare și alte lucrări sau servicii conexe proiectului.

Documentul stabilește patru etape pentru realizarea investiției: constituirea obiectivului de investiții, obținerea finanțării, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune și predarea obiectivului.

Ce va face Metrorex

În prima etapă, Metrorex va achiziționa și derula serviciile de proiectare și asistență tehnică necesare pentru elaborarea documentației tehnico-economice, inclusiv Tema de Proiectare și Studiul de Fezabilitate.

Metrorex va preda Sectorului 6 și documentația tehnico-economică pe care a elaborat-o până în prezent pentru extinderea Magistralei 3 și va acorda asistență tehnică celorlalte părți implicate.

De asemenea, compania va promova documentația tehnico-economică necesară pentru constituirea obiectivului de investiții.

Sectorul 6 va realiza documentația necesară pentru achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru elaborarea documentației tehnico-economice, inclusiv Tema de Proiectare și Studiul de Fezabilitate.

Documentația de achiziție va fi transmisă ulterior către Metrorex. Sectorul 6 va acorda, la rândul său, asistență tehnică părților implicate.

Acces pe terenurile necesare studiilor

Părțile care dețin dreptul de proprietate sau de administrare asupra imobilelor care vor fi afectate de proiect se obligă să permită accesul Metrorex și al prestatorului desemnat pentru realizarea studiilor de teren, a investigațiilor și a măsurătorilor necesare elaborării Studiului de Fezabilitate.

Accesul va fi acordat temporar și exclusiv pentru activitățile tehnice necesare elaborării documentației, fără a afecta dreptul de proprietate sau de administrare asupra imobilelor.

Potrivit documentului, proiectul urmărește conectarea zonelor dens populate din vestul Capitalei la rețeaua existentă de metrou, cu scopul de a reduce timpii de deplasare, de a contribui la decongestionarea traficului și de a îmbunătăți mobilitatea urbană.

Noul protocol actualizează documentul aprobat de Consiliul General al Municipiului București în luna mai 2026, prin care fusese stabilită asocierea dintre Sectorul 6, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Municipiul București și Metrorex pentru realizarea proiectului de extindere a Magistralei 3.