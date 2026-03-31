Metrou în Chiajna și Bragadiru: Au început demersurile pentru extinderea Magistralei 3. Vor fi 8 stații noi

Primăria Sectorului 6 vrea să se asocieze cu Metrorex, Municipalitatea şi Ministerul Transporturilor pentru a prelungi metroul către Chiajna şi Bragadiru. Potrivit edilului de sector, vor fi opt stații noi.

"Ne implicăm în extinderea Magistralei 3! La iniţiativa primarului Paul Moldovan, consilierii locali au fost de acord să ne asociem cu Metrorex, Ministerul Transporturilor şi Primăria Bucureşti pentru a prelungi metroul către Chiajna şi Bragadiru. Mai întâi, trebuie să cerem acordul Consiliului General al Capitalei, iar apoi putem să ne apucăm de treabă", au scris reprezentanţii Primăriei Sectorului 6, marţi, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a declarat că a avut mai multe discuţii cu reprezentanţii Metrorex şi ai Ministerului Transporturilor pe tema acoperirii nevoilor de mobilitate.

"Presiunea e pe Sectorul 6 când vine vorba de Militari Residence, am reabilitat Strada Osiei, care ajută, dar rămân provocări cu traficul de pe Iuliu Maniu. Am discutat şi extinderea de la Preciziei spre centura feroviară Bucureşti, ca o variantă mai rapidă de a conecta zonele de park&ride, vor fi două, la Prelungirea Ghencea şi la Drumul radial 1, cu un transport cum e metroul. Avem un interes de a descuraja transportul auto personal", a spus Paul Moldovan.

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 6 au punctat că extinderea M3 este necesară pentru deblocarea traficului din Sectorul 6 înspre Ilfov, dar şi reducerea poluării.

Conform acestora, extinderea M3 se va face pe mai multe tronsoane:

de la staţia Păcii până la Autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, cu o lungime de 3,7 kilometri şi patru staţii noi (una va fi comună cu trenul metropolitan din zona Bucureşti Vest),

de la staţia Preciziei spre Miliari Residence (Chiajna), cu o lungime de 3,3 kilometri şi două noi opriri supraterane (Autostrada A1 şi strada Osiei),

de la staţia Preciziei spre cartierul Latin (Bragadiru), cu o lungime 4,36 kilometri şi două staţii supraterane (Domneşti şi cartierul Latin).

Primăria Sectorului 6 se vom ocupa de elaborarea documentaţiei de achiziţie a serviciilor de proiectare, pentru realizarea studiului de fezabilitate şi stabilirea temei de proiectare. De asemenea, autoritatea locală va ajuta prin toate demersurile administrative necesare.

Bugetul necesar lucrărilor va fi asigurat de Metrorex, prin bugetul de stat, fonduri nerambursabile şi alte surse de venit.