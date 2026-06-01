Bărbatul care a renunțat la slujba de curier după ce a câștigat 6 milioane de euro la loterie s-a întors la fostul loc de muncă

Gary MacDonald și-a dat demisia după ce a câștigat la loterie, dar s-a întors acum la muncă pentru o zi, pentru a-și surprinde colegii FOTO: Allwyn

Un șofer de livrări care a câștigat 5,2 milioane de lire sterline (6 milioane de euro) la loterie s-a întors la fostul lui loc de muncă pentru a-și surprinde foștii colegi cu buchete de flori și bilete la loterie.

Gary MacDonald, în vârstă de 61 de ani, care și-a dat demisia după câștigul care i-a schimbat viața anul trecut, își făcuse promisiunea de a reveni la locul unde a lucrat mai bine de trei decenii pentru a-și împărtăși norocul, potrivit The Independent.

Gary a petrecut peste 30 de ani livrând colete magazinelor din centrul comercial Lakeside Shopping Centre din Thurrock, Essex, Marea Britanie, până la câștigul său de anul trecut.

De atunci, s-a căsătorit cu partenera lui, Anita, și s-a mutat din Barking, în estul Londrei, într-o nouă casă cu patru dormitoare din Essex.

„Au fost 12 luni nebunești, de la momentul în care am aflat că am câștigat premiul cel mare Lotto de 5,2 milioane de lire și până la apariția mea în reclama TV Lotto, căsătorie și mutarea într-o casă nouă”, a spus el.

„Bine că m-am pensionat mai devreme - se pare că a fi milionar Lotto este o ocupație cu normă întreagă!

Cu toate acestea, sunt încântat să ies din pensionare pentru o zi ca să-mi respect promisiunea pe care mi-am făcut-o.

A fost minunat să-mi surprind foștii colegi; expresiile de pe fețele lor au fost de neprețuit. Cred că am făcut o treabă excelentă surprinzându-i și răspândind bucurie prin livrările de astăzi”, a spus el.

Donna Samuels, managera magazinului Babyeze din Lakeside, a declarat că revederea cu Gary MacDonald a fost „o surpriză incredibilă”.

„Nu avea absolut nicio obligație să facă asta, dar sunt foarte emoționată că a făcut-o”, a spus ea.

„Pe de altă parte, faptul că Gary își împărtășește bucuria este tipic pentru el și arată încă o dată ce om minunat este.

Din câte îmi amintesc, Gary era aici în fiecare zi, indiferent de vreme, cu o glumă și un zâmbet, așa că atunci când, dintr-odată, nu a mai apărut într-o zi anul trecut, m-am temut că s-a întâmplat ceva rău.

Am fost extrem de fericită când am aflat adevăratul motiv. Sincer, câștigul la Loteria Națională nu putea ajunge la o persoană mai de treabă”.

Gary MacDonald a spus că, la fostul său loc de muncă de șofer de livrări, alarma îi suna zilnic la ora 5:30 dimineața.

„Întotdeauna am fost mândru să-mi fac treaba cât mai bine și asta am făcut în toți acești ani la Lakeside, dar ceea ce făcea cu adevărat diferența erau oamenii pe care îi vedeam în fiecare zi”, a spus el.

„Printr-un salut prietenos, câteva vorbe sau, mai rar, o ceașcă de ceai, am construit legături, iar atunci când am câștigat marele premiu Lotto, acei oameni care făcuseră parte atât de importantă din viața mea profesională de zi cu zi au fost întotdeauna în planurile mele”.