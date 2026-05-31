Rezultate LOTO 6/49, Joker și Noroc, duminică, 31 mai 2026. Report de peste 27,5 milioane de lei la Loto 6/49

1 minut de citit Publicat la 23:09 31 Mai 2026 Modificat la 23:11 31 Mai 2026

Loteria Română a organizat duminică, 31 mai 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul cel mai consistent rămâne la Loto 6/49, categoria I, unde sunt în joc peste 27,54 milioane de lei (peste 5,24 milioane de euro).

Rezultatele tragerilor de duminică, 31 mai 2026:

Loto 6/49: 18, 40, 6, 39, 2, 32

Joker: 9, 1, 43, 26, 36 + 14

Loto 5/40: 3, 27, 28, 12, 4, 5

Noroc: 3 2 3 0 2 0 7

Noroc Plus: 1 7 3 9 2 6

Super Noroc: 5, 9, 2, 7, 7, 8

Reporturile puse în joc

La Loto 6/49, categoria I, este înregistrat un report de peste 27,54 milioane de lei (peste 5,24 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 6,57 milioane de lei (peste 1,25 milioane de euro).

La Joker, categoria I, reportul depășește 2,45 milioane de lei (peste 468.600 de euro), iar la categoria a II-a, 92.500 de lei. La Noroc Plus este în joc un report cumulat de peste 195.500 de lei (peste 37.200 de euro).

La Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 744.700 de lei (peste 141.800 de euro), iar la categoria a II-a, peste 39.100 de lei. La Super Noroc, categoria I, reportul depășește 226.200 de lei (peste 43.100 de euro).

Câștig de peste 500.000 de lei la tragerea anterioară

La tragerea Noroc de joi, 28 mai, s-a înregistrat un câștig de 501.801,84 de lei, la categoria a II-a. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Broșteni, județul Suceava.

La tragerile de joi, 28 mai, Loteria Română a acordat, în total, peste 20.100 de câștiguri, în valoare de peste 2,18 milioane de lei.