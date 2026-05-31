Politico: Țara care trăiește pe un hard-disk. Cum arată ascensiunea „ambasadelor digitale” și la ce folosesc ele

5 minute de citit Publicat la 23:45 31 Mai 2026 Modificat la 23:48 31 Mai 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

În micul ducat „adormit” al Luxemburgului, un seif digital conține datele fiecărui cetățean eston, scrie Politico, marți, într-un articol de analiză pe tema așa-ziselor „ambasade digitale” – spațiile în care sunt stocate date critice ale țărilor pe teritoriile altor state, în scopul protejării în fața amenințărilor hackerilor și altor actori ostili.

Practic, „ambasada digitală” estonă din Luxemburg este o mică fâșie de teritoriu sub control eston unde țara își stochează cele mai importante date, la 1.600 kilometri depărtare de casă.

Elemente precum – baza de date de securitate, registre de populație și acte de proprietate sunt stocate acolo pentru a fi protejate de atacuri cibernetice, de sabotaje sau chiar de o invazie rusească.

Putem să ne-o imaginăm ca pe un uriaș stick USB încărcat cu date esențiale și vitale prin care poate fi reconstruit un întreg stat, iar această capsulă este stocată într-o altă țară, departe de mâinile invadatorilor, hackerilor și protejată de dezastre naturale.

Site-ul creat este inviolabil, la fel ca o ambasadă reală – nici măcar țara gazdă nu poate intra fără permisiune.

Estonia a fost prima țară care și-a creat un astfel de „restore point” operațional, iar ideea a început să aibă tracțiune după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. De atunci, țările au început să se teamă tot mai intens de atacuri cibernetic, perturbări lansate dinspre statul agresor și conflicte militare.

Asaltul Kremlinul a fost cel care a schimbat regulile jocului, spune Allan Allmere, oficialul din guvernul eston care a condus inițiatia pentru ambasada digitală.

„Cu toții am înțeles că e esențial să ne protejăm datele”.

Estonia și-a creat ambasada digitală în anul 2019, securizându-și faimosul sistem public ultra-digitalizat după ce ani de zile a suferit din cauza atacurilor cibernetice ale statului agresor rus.

Sistemul este construit astfel încât datele să nu poată fi șterse de la distanță.

„Dacă cineva îmi pune pistolul la cap și spune: «Șterge toate sistemele noastre din Luxemburg», nu poți face asta”, a spus Allmere. „Dacă cineva, vecinul nostru rău, invadează Estonia și obține acces la camerele noastre de date, nici atunci nu poate șterge ce avem în Luxemburg”.

Luxemburgul — o țară minusculă, prinsă între Franța, Germania și Belgia — a devenit un centru pentru ambasade digitale datorită mediului său politic stabil, serverelor securizate deținute de stat și nivelului ridicat de conectivitate, a declarat vicepremierul țării, Xavier Bettel. Luxemburgul, a adăugat el, este considerat un „partener digital de încredere”.

„Nu facem asta pentru bani”, a spus el. „Este o chestiune de reputație. Face parte și din atractivitatea pentru companii”. Luxemburgul găzduiește ambasade digitale și pentru alte țări în afară de Estonia și Monaco, dar guvernele preferă să păstreze aranjamentul confidențial din „motive de securitate” sau pentru că acordurile sunt încă în curs de finalizare, a spus Bettel.

Evacuarea datelor Ucrainei

Ucraina studiază conceptul de ambasadă digitală de când a început războiul, a declarat Vitali Balașov, ministrul adjunct ucrainean pentru cloud și securitate cibernetică din cadrul Ministerului Transformării Digitale. El a adăugat că guvernul de la Kiev discută ideea cu „mai multe țări”.

„Sunt absolut sigur că o vom avea”, a spus el.

Între timp, guvernul ucrainean și-a modificat legile și și-a revizuit politicile privind datele pentru a ține cont de riscul ca centrele de date să fie scoase din funcțiune în război.

Balașov a spus că, înainte de invazia din 2022, legislația ucraineană impunea ca datele guvernamentale să fie stocate în interiorul țării. Invazia a arătat că „centrul nostru de date este o potențială țintă”, a spus el.

„Trebuie să ne ascundem datele. Trebuie să le protejăm”, a spus Balașov. „Una dintre cele mai bune și mai ieftine metode este să le mutăm în afara zonei de pericol”.

Pentru a face acest lucru, guvernul și-a modificat temporar legislația, permițând ca informațiile și sistemele guvernamentale nesecrete să fie mutate în afara Ucrainei pe durata războiului. Balașov a spus că guvernul lucrează acum pentru a permanentiza această regulă.

Anumite date și sisteme guvernamentale funcționează în afara țării, în cloud și în centre de date administrate de companii ucrainene, precum și de mari furnizori americani de cloud, precum Amazon Web Services, Microsoft și Google, a spus Balașov. Există, de asemenea, copii de rezervă esențiale pentru „recuperare în caz de dezastru” care sunt stocate în continuare în Ucraina, a adăugat el.

Departamentele guvernamentale care vor să stocheze date în afara țării trebuie să îndeplinească cerințe de securitate și să documenteze cât de repede ar putea restaura sistemul din copiile de rezervă stocate în Ucraina dacă s-ar pierde conexiunea, a spus oficialul.

Suveranitatea digitală

Pe măsură ce Europa se trezește la realitatea dependenței sale de tehnologia privată din SUA și China, unele țări analizează dacă construirea unei ambasade digitale este o soluție mai bună decât dependența de un serviciu privat de cloud.

„Când vorbim despre suveranitate digitală, nu trebuie să le trimitem în Statele Unite sau în Asia, putem face asta în Europa”, a spus Bettel. „Nu este împotriva cuiva, este pur și simplu în favoarea unei Europe suverane”. Ideea stârnește, de asemenea, curiozitatea țărilor care vor să accelereze dezvoltarea inteligenței artificiale și procesarea datelor, dar nu au resursele necesare pentru a face acest lucru pe propriul teritoriu. La începutul acestei luni, Forumul Economic Mondial a lansat un cadru global pentru acorduri bilaterale privind înființarea unor astfel de ambasade digitale. Cadrul acoperă aspecte precum drepturile de acces, divulgarea datelor, jurisdicția, legile privind confidențialitatea, soluționarea disputelor și interoperabilitatea infrastructurii. Pe măsură ce Inteligența Artificială devine tot mai importantă pentru competitivitatea economică, securitatea națională și serviciile publice, cererea de putere de calcul și de stocare a datelor „accelerează dincolo de ceea ce multe economii, în special cele emergente, pot susține pe plan intern, din cauza limitelor structurale legate de terenuri, energie și capital”, a spus Cathy Li, șefa Centrului pentru Excelență în AI al Forumului Economic Mondial. Bahrainul, de exemplu, a elaborat o lege specială privind ambasadele digitale, care permite organizațiilor guvenamentale să stocheze date pe servere din Bahrain, dar să le păstreze sub incidența legilor țărilor lor de origine. Arabia Saudită încearcă, de asemenea, să devină un centru global pentru ambasade digitale destinate IA. „Avem o cantitate finită de energie pe Pământ, avem o infrastructură finită și credem că, fără o formă de acces comun, Pământul pur și simplu nu ar putea susține o dezvoltare de infrastructură de o asemenea amploare”, a spus Li.