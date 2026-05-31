Experimentul Fengqiao: De ce China își trimite polițiștii să supravegheze satele din Insulele Solomon

12 minute de citit Publicat la 23:45 31 Mai 2026 Modificat la 23:49 31 Mai 2026

Honiara, Guadalcanal, Insulele Solomon, Pacific. sursa foto: Getty

Poliția chineză a încercat să introducă într-un sat din Insulele Solomon un sistem de supraveghere comunitară inspirat de epoca Mao, care presupunea colectarea de amprente și date personale. Programul a fost suspendat după proteste locale și internaționale, dar episodul ilustrează strategia Beijingului de a-și exporta aparatul de securitate internă în țări vulnerabile din Pacific, Africa și Asia, scrie The New York Times.

Primul semn că ceva neobișnuit se întâmpla în Insulele Solomon a fost apariția poliției chineze la Fighter One, un sat liniștit înconjurat de banani.

Ofițerii chinezi au adunat sătenii pe un petic de iarbă și le-au propus un sistem care, spuneau ei, îi va ajuta să fie în siguranță. Le-au sugerat să completeze fișe cu numele, adresele și datele de naștere ale fiecărui membru al gospodăriei.

Au recomandat inclusiv colectarea amprentelor digitale și palmare – ambele măsuri extrem de neobișnuite și discutabile din punct de vedere legal într-o țară lipsită de legislație privind colectarea datelor personale.

Sub conducerea liderului chinez Xi Jinping, Beijingul a încercat să-și exporte viziunea despre securitate în lume, în țări precum Insulele Solomon, un stat din Pacific aflat la aproape 5.000 de kilometri distanță. Acolo unde Washingtonul oferă tratate care angajează trupe americane în apărarea aliaților SUA față de amenințări externe, Beijingul oferă altceva: echipamente și tactici prin care guvernele pot menține ordinea internă.

Această propunere a atras numeroase state autoritare și democrații fragile din Africa, Asia de Sud-Est și Asia Centrală, care consideră amenințările interne la adresa securității regimului drept o prioritate cel puțin egală, dacă nu mai mare, decât menținerea unei armate.

Dar Insulele Solomon, care au semnat un pact de securitate cu China în 2022, se conturează și ca un test timpuriu al limitelor eforturilor Beijingului.

Activitatea de poliție a Chinei în Insulele Solomon a mers mână în mână cu expansiunea exploatărilor miniere și a altor afaceri chineze, precum și cu nevoia Beijingului de a-și proteja interesele în afara granițelor.

Demersul nu se rezumă la tehnologie și tactici polițienești – este, pe măsură, și despre propagarea unei ideologii centrate pe controlul statului.

Când au vizitat Fighter One, polițiștii chinezi răspundeau unei solicitări venite din comunitate de a ține sub control tinerii și adolescenții turbulenți care veneau noaptea în sat să se îmbete cu nuci de betel și un rachiu artizanal puternic numit kwaso.

Soluția lor a fost să introducă un obscur sistem de supraveghere comunitară din epoca lui Mao: Experiența Fengqiao.

Denumit după Fengqiao, un orășel din estul Chinei, sistemul îi încuraja pe vecini să se spioneze și să se denunțe reciproc pentru a identifica dușmanii politici. A fost resuscitat sub Xi Jinping ca parte a efortului de a elimina orice contestare a Partidului Comunist Chinez.

În China, sistemul presupune monitorizarea de către poliție a gospodăriilor individuale din marile complexuri rezidențiale – într-un exemplu, fiecărei unități locative i se atribuie un cod de culoare care indică dacă ocupanții prezintă un risc de securitate.

Poliția a vizitat și locuințele grupurilor minoritare, precum tibetanii și uigurii, pentru a promova politicile partidului. Funcționari de stat au mers în biserici pentru a ține „prelegeri anti-sectă”. Iar companiile sunt obligate să-și înregistreze angajații în bazele de date ale poliției.

Ideea de a introduce un astfel de model de supraveghere statală coercitivă în Insulele Solomon i-a alarmat pe politicienii locali și pe observatorii din țări vecine precum Australia, care se temeau că ar putea oferi guvernului instrumentele necesare pentru a suprima libertățile.

Programul-pilot Fengqiao a fost suspendat după un val de proteste. Iar alegerea în cursul acestei luni a lui Matthew Wale, un premier care s-a arătat în mod constant sceptic față de Beijing, ridică semne de întrebare cu privire la poziția Chinei în țară și la capacitatea ideilor sale de a călători la fel de ușor pe cât speră partidul.

Un model de stat polițienesc

China s-a prezentat drept un model de ordine publică pe care alte țări ar trebui să-l imite, invocând ratele scăzute ale criminalității violente drept dovadă a succesului său.

Dar vastul aparat de securitate care îi protejează pe cetățeni este frecvent folosit pentru a zdrobi disidența politică.

De la bun început, fiecare cetățean primește o fișă de înregistrare a gospodăriei care restricționează locul unde poate locui. Deplasările în interiorul țării sunt monitorizate printr-o rețea tot mai extinsă de camere de supraveghere, multe echipate cu software de inteligență artificială capabil să recunoască nu doar fețele, ci și mersul unei persoane.

În zonele odinioară agitate ale Chinei, precum regiunea vestică Xinjiang, milioane de uiguri au fost supuși colectării de date biometrice, inclusiv mostre de ADN, scanări ale irisului și înregistrări ale tiparelor vocale.

Toate acestea sunt necesare în ochii partidului, care își leagă legitimitatea de capacitatea de a menține ordinea socială.

Țările cu guverne de aceeași factură au primit cu brațele deschise posibilitatea de a folosi asistența Chinei pentru a-și consolida puterea.

Când liderul Vietnamului, To Lam, a vizitat Beijingul în acest an, cele două guverne s-au angajat să colaboreze strâns pentru a proteja „securitatea politică”. Xi Jinping i-a spus lui Lam că împărtășesc interesul de a apăra „poziția de conducere a Partidului Comunist”.

Cu Cambodgia, China s-a angajat în aprilie să lucreze la „rezistența comună față de infiltrarea externă și la prevenirea «revoluțiilor colorate»” – formulare codificată pentru mișcările pro-democrație sau revoltele populare pe care Beijingul le vede drept comploturi occidentale menite să destabilizeze guvernarea unipartidistă.

China instruiește forțe de poliție în numeroase țări în curs de dezvoltare. Din anul 2000, a organizat aproape 900 de sesiuni de formare, inclusiv pe teme de antiterorism, control al revoltelor și control la frontieră, pentru cel puțin 138 de țări, potrivit unui studiu al Carnegie Endowment for International Peace.

„China încearcă să rescrie standardele privind ce înseamnă securitatea globală și care sunt țările cele mai bune în a o asigura”, a declarat Sheena Chestnut Greitens, politolog la Universitatea din Texas la Austin și coautoare a raportului Carnegie.

China și-a detașat ofițeri în forțele de poliție din Republica Centrafricană și din statele insulare din Pacific, Vanuatu și Kiribati. A furnizat Ecuadorului mii de camere de supraveghere în 2011, care au permis agenției de informații interne a țării să monitorizeze mai eficient opozanții politici.

A instruit, de asemenea, o unitate a poliției sud-africane în 2016, care a fost ulterior folosită pentru a intimida și asasina rivali politici ai președintelui de atunci, Jacob Zuma, potrivit Centrului pentru Studii Strategice din Africa, o organizație cu sediul la Washington, parte a Departamentului american al Apărării.

China ar putea căuta să-și îmbunătățească imaginea publică globală a modelului autoritar prin exportul de formare polițienească.

„Permite Chinei să-și prezinte sistemul ca un succes în materie de siguranță publică, nu ca un eșec în materie de drepturi ale omului”, a spus profesoara Greitens.

Un laborator în Pacific

China și-a înregistrat cea mai mare victorie în Insulele Solomon în 2019, când guvernul de acolo a rupt decenii de relații diplomatice cu Taiwanul în favoarea recunoașterii Beijingului. Asta a deschis porțile pentru sprijin financiar, comerț și investiții chineze.

Schimbarea, cum este numită de locuitori, a stârnit îngrijorare în Australia, Statele Unite și alte state occidentale aliate față de avansarea Beijingului în sfera lor tradițională de influență.

A inflamat, de asemenea, tensiuni de lungă durată între locuitorii insulei mai dezvoltate Guadalcanal, unde se află capitala Honiara, și cei de pe insula mai săracă Malaita, care menținuse legături mai strânse cu Taiwanul prin programe agricole și medicale.

Tensiunile au erupt în revolte sângeroase în 2021, care au vizat comunitatea chineză din Honiara, stabilită de peste un secol. Aceasta reprezintă mai puțin de 2% din populația de circa 170.000 de locuitori a orașului, dar domină magazinele cu produse de uz casnic, alimente și băuturi alcoolice și controlează interese lucrative în exploatările forestiere și miniere.

Protestatarii, în majoritate migranți din Malaita, au încercat să ia cu asalt reședința personală a premierului de atunci, Manasseh Sogavare. Revoltele l-au determinat pe Sogavare să semneze pactul de securitate cu Beijingul în anul următor, justificându-l ca un mijloc de a combate „amenințări interne grave”. De asemenea, l-a respins pe partenerul tradițional de securitate al țării, Australia, considerând-o „inadecvată”.

O copie a pactului nu a fost niciodată făcută publică. Dar fragmente care au apărut online arată că acordul permite Insulelor Solomon să solicite Chinei trimiterea de „poliție, poliție înarmată, personal militar și alte forțe de ordine și forțe armate” pentru a restabili ordinea socială și a proteja personalul și proiectele chineze din țară.

(Australia are, de asemenea, un acord de securitate cu Insulele Solomon, deși în ultimii ani s-a reorientat de la menținerea ordinii publice spre furnizarea de formare polițienească.)

Beijingul și-a detașat primul grup de polițiști în cadrul Poliției Regale a Insulelor Solomon în 2022. Cam în aceeași perioadă, China a donat echipamente anti-revoltă în valoare de 1,5 milioane de dolari, incluzând veste antiglonț, scuturi, căști și costume și mănuși rezistente la înjunghiere.

Fotografii de pe site-ul guvernamental al Insulelor Solomon arată polițiști chinezi care îi antrenează pe cei locali să mânuiască bastoane și furci anti-revoltă – un instrument frecvent întâlnit în China, cu dimensiunile unei furci agricole și cu un vârf în formă de U, folosit pentru a imobiliza un suspect.

Prezența poliției chineze este doar un alt exemplu al modului în care Beijingul își promovează interesele într-o țară care nu are puterea și influența de a spune „nu”, afirmă Peter Kenilorea Jr., politician de opoziție cu vechime în momentul interviului nostru de la sfârșitul anului trecut din Honiara, și în prezent membru al cabinetului noului premier, cu responsabilități în planificarea națională.

Acesta a argumentat că dezechilibrul de putere a permis și firmelor chineze din minerit și industria lemnului – două dintre cele mai mari industrii ale Insulelor Solomon – să defrișeze păduri și să polueze râuri cu deșeuri miniere, folosind porturi ilegale pentru a se sustrage taxelor guvernamentale, fără consecințe majore.

Chinezii „vin și fac ce vor”, a spus Kenilorea, care s-a opus rupturii relațiilor cu Taiwanul în favoarea Beijingului și al cărui tată a fost primul lider al Insulelor Solomon după independență. „E ca și cum s-a deschis sezonul de vânătoare”.

Ați experimentat Fengqiao?

Echipa de Legătură Polițienească Chineză, cum se numește oficial, operează din Cartierul General al Poliției din Rove, în Honiara – o capitală umedă, bătută de intemperii, unde gazele de motorină de la vehiculele care blochează singura autostradă plutesc greu în aer.

Prezența Beijingului iese în evidență printre rândurile de clădiri joase din beton și tablă ondulată. Se vede un stadion construit de chinezi și un spital. Maiștri chinezi care lucrează pentru companii de construcții de stat chineze supraveghează asfaltarea drumurilor. Chinezii administrează saloane de coafură, saloane de masaj și restaurante cu dim sum și hot pot.

Cei aproximativ zece membri ai echipei polițienești chineze sunt detașați în Insulele Solomon pentru luni întregi înainte de a fi înlocuiți prin rotație. Par să stea în mare parte în cercul lor. Membrii comunității chineze care au vorbit cu The Times au spus că nu-și amintesc să-i fi văzut prea des.

Echipa polițienească a fost prezentată de propaganda de stat chineză drept un exemplu al bunăvoinței țării față de vecinii săi, în calitate de putere regională. Universitatea de Securitate Publică a Poporului din China, o universitate națională de poliție, a publicat în 2024 un articol care descria ofițerii ducând-o greu pentru ca sătenii săraci să poată beneficia de înțelepciunea Experienței Fengqiao.

Membrii echipei au suferit de infecții din cauza lipsei de asistență medicală în zonele îndepărtate. Camerele lor erau infestate cu „țânțari, centipiede, șobolani și gândaci”. Se hrăneau în mare parte cu „pâine, biscuiți și manioc produs local”.

În același timp, site-ul guvernamental al Insulelor Solomon a fost plin de comunicate de presă care arătau polițiști chinezi dând mâna cu oficialii locali, donând haine și echipamente sportive sătenilor, servind ceai studenților, organizând spectacole cu drone și demonstrații de kung fu și ținând prezentări PowerPoint.

Analiștii spun că acest sprijin ajută la acoperirea unui deficit de resurse, dar rămânea neclar dacă afluxul de ajutor chinez va aduce beneficii pe termen lung pentru Insulele Solomon.

Virginia Comolli, șefa Programului Pacific la Global Initiative against Transnational Organized Crime, coautoare a unui raport recent despre activitatea polițienească chineză, care a intervievat și locuitori din Fighter One, a constatat cazuri în care vehiculele de poliție donate de chinezi au stat nefolosite din lipsă de bani pentru combustibil sau din lipsă de piese de schimb.

„Primesc multe donații, dar esența problemei este întotdeauna: e sustenabil?”, a spus Comolli.

Alte donații din partea Chinei includ două bărci rapide de poliție evaluate la peste 400.000 de dolari, un vehicul anti-revoltă echipat cu tun cu apă și echipamente pentru deschiderea unui laborator de autopsie medico-legală.

Unii locuitori spun că sunt dispuși să-i dea o șansă Chinei. Orice, spun ei, e mai bun decât starea de fapt din Insulele Solomon, pe care Națiunile Unite le-au inclus între cele 44 de țări cel mai puțin dezvoltate din lume.

„Am depins de diferite țări atât de mult timp” și totuși nimic nu s-a îmbunătățit, a spus Jacqueline Maeli, 43 de ani, locuitoare a Tasahe B, o comunitate de case improvizate de pe un deal din Guadalcanal, vizitată de echipa polițienească chineză vara trecută.

Maeli, care purta un tricou second-hand pe care scria „China Fantastic”, nu are o preferință ideologică în privința culorilor politice ale poliției.

„Orice guvern care ajută și face țara asta să funcționeze mai bine, cu acela merg”, a spus ea.

Reacția

Când a apărut știrea că echipa polițienească chineză vizitase Fighter One și propusese colectarea amprentelor și a altor date, unii cetățeni din Insulele Solomon și-au exprimat îngrijorarea.

Celsus Talifilu, care servește acum ca secretar special al noului premier, a scris o postare pe blog în care argumenta că poliția nu avea autoritatea de a colecta cantități mari de informații personale, de a înregistra date biometrice individuale sau de a desfășura activități de supraveghere a cartierelor.

Talifilu a scris că accentul pus de modelul Fengqiao pe monitorizare și coerciție amenință armonia socială și obiceiurile locale, precum rezolvarea conflictelor și disputelor de către șefii de sat.

„Este împotriva normelor noastre”, a declarat într-un interviu la Honiara. „Oamenii nu vor accepta ușor să fie spionați de vecinii lor”.

În Australia, un ziar a publicat un editorial în care critica acțiunile echipei polițienești chineze din Insulele Solomon. Analiști de securitate de la Institutul Australian de Politici Strategice au scris că „riscul este ca Insulele Solomon să devină un teren de testare pentru practici autoritare deghizate în servicii comunitare”.

Organele de propagandă ale Chinei au ripostat. Global Times a descris reacțiile occidentale drept „disconfortul fostelor puteri coloniale a căror influență exclusivă în Pacific nu mai este garantată”. A adăugat, de asemenea, că China nu impunea modelul Fengqiao Insulelor Solomon, ci doar îl oferea ca o opțiune de luat în considerare.

Poliția Insulelor Solomon a emis o declarație pe Facebook susținând că programul-pilot Fengqiao era condus local și nu fusese introdus la cererea Chinei. A negat că programul ar fi avut legătură cu „supravegherea sau coerciția” și a afirmat că niciun fel de date nu vor fi transferate vreunei „autorități străine”.

Poliția Insulelor Solomon și ambasada Chinei la Honiara nu au răspuns solicitărilor de interviuri.

În urma controversei, programul-pilot Fengqiao de la Fighter One a fost suspendat. Niciun fel de date biometrice nu au fost partajate. Tinerii gălăgioși rămân o problemă.

Unii locuitori au spus că ar accepta în continuare ca poliția chineză să joace un rol în comunitatea lor, care găzduiește o parte din elita profesională a Honiarei, inclusiv avocați, judecători și medici.

„Suntem deschiși”, a spus Pedical Togamae, 42 de ani, medic de urgențe, care și-a construit de la zero casa cu două etaje, umbrită de copaci, după ce a cumpărat un teren în Fighter One în 2013, când nu existau drumuri spre sat.

Togamae a spus că poliția locală are un deficit atât de mare de personal încât nu te poți baza pe ea să apară. Dacă furnizarea amprentelor sale echipei polițienești chineze ar ajuta la rezolvarea deranjului nocturn, ar face-o cu plăcere.

„Noi vrem doar o comunitate pașnică”, a spus Togamae.