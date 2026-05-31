Românul Octavian Ursu a învins AfD în Germania și a câștigat al doilea mandat de primar în Görlitz

Publicat la 21:51 31 Mai 2026 Modificat la 21:51 31 Mai 2026

Candidatul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), germanul de origine română Octavian Ursu, a obținut al doilea mandat de primar al orașului Görlitz, din estul Germaniei, după ce l-a învins în al doilea tur de scrutin pe candidatul partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Sebastian Wippel, relatează News.ro.

Potrivit presei germane, Ursu, primar în funcție, a câștigat cu 55,8% din voturi, în timp ce contracandidatul său de la AfD a obținut 44,2%.

Prezența la vot a fost de 56,8%, dintr-un total de 44.500 de persoane cu drept de vot.

Este al doilea duel câștigat de Ursu în fața aceluiași adversar: și în 2019 acesta se impusese tot în turul al doilea, în fața lui Wippel.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz – la rândul său cetățean german și român –, a transmis un mesaj după anunțarea voturilor: „Românul şi europeanul Octavian Ursu a câştigat al doilea mandat de primar în Germania, la Görlitz. Din nou l-a bătut în al doilea tur pe un candidat al extremei drepte. E victoria lui, dar e şi o victorie a valorilor europene”.

Fritz a descris și particularitățile orașului Görlitz, aflat chiar la granița cu Polonia: „Încălzirea oraşului se face împreună cu oraşul polonez Zgorzelec. Se vorbeşte poloneză la fel de natural cum la noi la Timişoara se vorbeşte maghiară. Un oraş condus de un bucureştean cu dublă cetăţenie română şi germană”.