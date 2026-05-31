CNN: Donald Trump a trimis înapoi textul acordului cu Iran cu modificări. Vrea un „limbaj mai dur” în două chestiuni

3 minute de citit Publicat la 20:27 31 Mai 2026 Modificat la 20:27 31 Mai 2026

În urmă cu o săptămână, Trump a declarat că acordul este „în mare parte finalizat”. Foto: Getty Images

Donald Trump a trimis înapoi textul acordului cu Iran cu modificări, după o întâlnire cu consilierii săi, vineri, au declarat oficiali americani pentru CNN, prelungind astfel negocierile dus-întors cu încă o săptămână. Președintele SUA ar dori să fie folosit un „limbaj mai dur” în două chestiuni-cheie: angajamentele nucleare ale Iranului și promisiunea Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Nu a fost clar imediat exact ce schimbări a cerut Donald Trump, însă oficialii citați de CNN au declarat că președintele a insistat asupra unui limbaj mai dur privind angajamentele nucleare ale Iranului și promisiunea acestuia de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Aliații SUA din Golf au fost informați despre discuții. Un oficial străin familiarizat cu situația a declarat pentru CNN că modificările nu sunt substanțiale și se concentrează în principal pe dorința SUA de a obține garanții în aceste chestiuni.

Trump și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la eventualele beneficii financiare care ar putea fi acordate Iranului ca parte a acordului, temându-se de eventuale comparații cu „paleții de bani” livrați în cadrul acordului nuclear din era Obama, pe care îl critică drept slab.

Un oficial american a declarat pentru CNN că noi lovituri militare sunt puțin probabile cât timp un acord este aproape, iar aliații regionali nu doresc reluarea operațiunilor de luptă.

Ultimul val de modificări propuse vine la o săptămână după ce Trump a declarat că acordul este „în mare parte finalizat” și a sugerat că sfârșitul războiului este iminent.

De atunci, oficialii americani au transmis semnale privind progrese în atingerea unui acord care ar pune capăt ostilităților, ar redeschide strâmtoarea și ar începe negocieri mai detaliate privind programul nuclear al Iranului.

Totuși, chiar și după ce Trump a anunțat că va lua o „decizie finală” în timpul întâlnirii de vineri și a detaliat unele condiții ale acordului pe rețelele sociale, ședința de două ore s-a încheiat fără o decizie concludentă.

Deși Trump a susținut în mesajul său că SUA vor confisca și distruge stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, Iranul a afirmat constant că nu discută detalii ale programului său nuclear în cadrul negocierilor actuale.

Trump a mai afirmat că nu s-a discutat despre schimburi financiare ca parte a acordului, condiție pe care Iranul spune că trebuie inclusă în orice înțelegere.

Modul în care aceste discrepanțe vor fi rezolvate rămâne neclar, în timp ce negocierile asupra formulării acordului continuă.

Axios și The New York Times au relatat anterior despre solicitarea lui Trump de modificări.

Ghalibaf: Nu avem încredere în cuvintele inamicului

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat duminică faptul că nu va fi aprobat niciun acord cu Statele Unite până când „drepturile” Teheranului nu vor fi asigurate, potrivit agenției semi-oficiale Tasnim.

„Soldații câmpului diplomatic nu au încredere în cuvintele și promisiunile inamicului. Ceea ce contează pentru noi sunt rezultate tangibile pe care trebuie să le obținem, în schimbul cărora ne vom îndeplini angajamentele”, a fost citat Ghalibaf de Tasnim.

Senatorul american Chris Coons din Delaware a declarat duminică dimineață că termenii prezentați de Trump săptămâna trecută pentru un acord par acceptabili pe hârtie, dar și-a exprimat scepticismul că ar putea fi realizați în practică – în special în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz.

„Deși putem folosi superioritatea noastră tehnologică pentru a bombarda mari fabrici din Iran, nu vom putea opri Iranul să folosească minele sale pentru a închide Strâmtoarea Ormuz și dronele pentru a ne ataca pe noi și aliații noștri”, a spus Coons, democrat membru al Comisiei pentru Afaceri Externe din Senat, la emisiunea „Fox News Sunday”. „Avem nevoie de un acord solid pentru a aborda această nouă capacitate demonstrată de Iran în acest război.”

Ca răspuns la controlul Iranului asupra strâmtorii – un pasaj critic pentru comerțul global cu energie – Trump a ordonat Marinei SUA să blocheze porturile țării și să curețe strâmtoarea de mine iraniene.

Forțele SUA au atacat o navă comercială care a încercat să spargă blocada

Blocada a continuat în timpul negocierilor, iar armata americană a lovit vineri o navă sub pavilion gambian care se îndrepta spre Iran, lovind-o cu o rachetă în camera motoarelor, potrivit Comandamentului Central al SUA.

CENTCOM a declarat într-un comunicat postat pe rețelele sociale sâmbătă că nava M/V Lian Star se îndrepta spre un port iranian din Golful Oman când armata SUA a emis „peste 20 de avertismente” că aceasta încălca blocada americană asupra porturilor iraniene.

Acesta a fost al cincilea vas comercial dezactivat de armata SUA de la începutul blocadei, a precizat CENTCOM. Peste 100 de nave au fost, de asemenea, redirecționate.