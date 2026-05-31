Noi reguli pentru concediul medical de la 1 iunie. Cine sunt pacienții care vor beneficia de concediu plătit din prima zi

Publicat la 19:14 31 Mai 2026

De la 1 iunie, prima zi de concediu medical va fi plătită pentru mai multe categorii de bolnavi, inclusiv pentru pacienții cronici și cei oncologici.

Președintele Nicușor Dan a promulgat, la data de 15 mai, legea care prevedea exceptarea unor categorii de bolnavi de la neplata primei zile de concediu medical.

Astfel, de la 1 iunie, următoarele categorii de bolnavi vor avea și prima zi de concediu medical plătită:

pacienţii cronici;

pacienţii incluşi în Programele Naţionale de Sănătate, inclusiv bolnavii de cancer;

pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi;

urgenţele medico-chirurgicale;

concediile pentru sarcină patologică şi pentru îngrijirea copilului bolnav;

„Am eliminat o mare nedreptate. Printr-un amendament la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2025, am redat dreptul bolnavilor cronici şi oncologici de a beneficia de concediu medical plătit din prima zi. Regula generală introdusă prin ordonanţă prevedea că, pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi să fie scăzută din indemnizaţie”, a scris, duminică, pe Facebook, deputatul PNL Nicoleta Pauliuc.

Inițial, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete anunțase că aceste excepții vor intra în vigoare în luna martie.

Prima zi de concediu medical nu se mai plătește de la 1 februarie

Decizia ca prima zi a concediului medical să nu mai fie plătită pentru angajații din România a fost adoptată în ultima ședință de Guvern de anul trecut, pe 30 decembrie, prin Ordonanță de Urgență.

Măsura a intrat în vigoare de la 1 februarie fără excepții, pe o perioadă limitată de doi ani. La acea vreme, premierul Ilie Bolojan a declarat că reprezintă o măsură „tranzitorie” până se pun în aplicare alte mecanisme.

„Anul trecut, România a plătit 6 miliarde de lei pentru concedii medicale, aproape 8% din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. Bugetele pe Sănătate sunt foarte mari și au crescut an de an, toate tratamentele pe care le suportăm se ridică la 25 de miliarde.

(...) Și alte țări au această măsură, care nu este o măsură de a penaliza un pacient sau un bolnav real, ci de a descuraja concediile fictive”, a spus Ilie Bolojan atunci.

La rândul său, ministrul Alexandru Rogobete a declarat atunci că Guvernul a luat această măsură după ce s-a „abuzat” de dreptul la concediu medical.

Cei mai afectați de această măsură sunt cei cu boli obișnuite, care au nevoie de câteva zile de concediu. Ei pierd între 100 și 400 de lei.