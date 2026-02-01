Prima zi a concediului medical nu se mai plătește de astăzi. Legea a intrat în vigoare fără excepții

Indemnizația de concediu medical se calculează adunând veniturile brute obținute în ultimele 6 luni. Foto: Getty Images

Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, iar măsura intră în vigoare chiar de la 1 februarie 2026. Deocamdată Guvernul nu a decis dacă bolnavii cronici vor fi exceptați, așa că în acest moment legea li se aplică și lor. În cazul pacienţilor cu afecțiuni obișnuite, pierderile ajung la sute de lei. Ministerul Sănătății admite că ar putea apărea inechități, dar susține că sistemul concediilor fictive a scăpat de sub control.

Măsura a intrat în vigoare de la 1 februarie fără excepții, pe o perioadă limitată de doi ani, în ciuda asigurărilor date de ministrul Alexandru Rogobete că Ministerul Sănătății va ține cont în normele de aplicare de particularitățile anumitor categorii de bolnavi cum ar fi „bolnavii oncologici, bolnavii cu talasemie”.

„Există particularități de care sigur că din punct de vedere medical vom ține cont”, a spus ministrul Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN la data de 4 ianuarie 2026.

Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită

Însă măsura a intrat în vigoare fără nicio excepție după cum urmează:

prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită;

începând cu cea de-a doua zi până la ziua a șasea inclusiv plata este suportată de angajator:

începând cu cea de-a șaptea zi până la vindecare plata este asigurată din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);

Indemnizația de concediu medical se calculează adunând veniturile brute obținute în ultimele 6 luni. Apoi suma totală se împarte la numărul de zile lucrătoare din acea perioadă și se obține media zilnică. Din această medie zilnică se calculează ulterior procentul cu care este plătită o zi de concediu medical, în funcție de durata perioadei de incapacitate temporară de muncă;

55% din baza de calcul pentru concediile de până la 7 zile;

65% pentru concediile de 8-14 zile;

75% pentru concediile de peste 15 zile;

Câţi bani pierd angajații

Cei mai afectați de această măsură ar urma să fie cei cu boli obișnuite, care au nevoie de câteva zile de concediu. Ei pierd între 100 și 400 de lei.

„Înseamnă pâinea pentru o săptămână, înseamnă un medicament necumpărat, înseamnă o factură neachitată. Noi suntem cei vinovați de problemele cu care se confruntă sistemul, de acele certificate fictive”, a declarat Cezar Irimia de la Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC).

De asemenea, autorităţile vor analiza mult mai atent documentele medicale, dar şi durata concediului medical. Dacă vor exista nereguli, pacientul respectiv nu va mai beneficia de indemnizaţie, iar în cazul doctorilor ar putea fi aplicate sancţiuni disciplinare.

Măsura aduce statului economii estimate de până la 1,5 miliarde de lei. Ministrul Sănătății promite că banii vor fi folosiți pentru a introduce noi medicamente pe lista celor compensate.

Robogete: „Se abuzează”

Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că Guvernul a luat această măsură după ce s-a „abuzat” de dreptul la concediu medical. El susține că măsura este menită să descurajeze concediile fictive și a atras atenția că nu diferă de situația din alte state europene.

„De exemplu, în Spania primele trei zile de concediu medical nu se plătesc, iar următoarele se plătesc cu o indemnizaţie de doar 80%. În Belgia, în funcţie de tipul de asigurare medicală, prima, a doua sau chiar a treia nu se plătesc. În Portugalia primele două nu se plătesc. Deci este o practică la nivel European. De ce am ajuns aici? Pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special”, a spus Rogobete.