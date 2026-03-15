Ilie Bolojan, despre riscul ca OMV Petrom să ducă în Austria combustibil din România: “Am luat măsuri să limităm exporturile"

Ilie Bolojan a mai spus că schema de sprijin pentru transportatori va fi extinsă și pentru fermieri. Foto: GettyImages

Premierul Ilie Bolojan a spus duminică într-un interviu la Digi 24 că a discutat cu principalii operatori de pe piața de carburanți, precum OMV, Rompetrol și Socar, pentru a evalua stocurile. El a precizat că în România creșterile de prețuri la pompă au fost mai mici decât în țările din vest.

Printre măsurile luate de Guvern în contextul crizei carburanților a fost limitarea exporturilor de combustibil de către marii operatori din țară, a precizat Ilie Bolojan.

“Am acționat pe două-trei componente. Pe de o parte, printr-un dialog cu principalii operatori de pe piața românească. OMV deține peste 40% din piața românească de combustibil și împreună cu 2-3 companii, cu Rompetrol, cu Socar, dețin mai mult de două treimi din piață.

Am avut în aceste zile dialogul cu aceste companii în așa fel încât să vedem care sunt situațiile, stocurile, ce probleme au și dacă urmărim creșterea de prețuri în România e mult mai mică decât creșterea din țările din vestul Europei”.

Ilie Bolojan, despre extinderea schemei de sprijin

Ilie Bolojan a mai spus că schema de sprijin pentru transportatori va fi extinsă și pentru fermieri: “Am adoptat schema de sprijin pentru transportatori. Le-am dat o predictibilitate până la finalul anului, din costul accizei vom suporta 85 de bani, cu evaluare trimestrială. Vom face acest lucru și pentru agricultori”.

Întrebat dacă există riscul ca OMV Petrom să ia combustibil din România pentru a fi folosit pe piața din Austria, Ilie Bolojan a exclus această posibilitate:

“Dialogăm cu marii producători și mâine e o discuție importantă, în așa del încât pentru că OMV Petrom folosește o parte din țițeiul pe care îl produc din resursa internă, acest țiței ar trebui să fie ca o ancoră pentru a ține prețurile la un nivel suportabil, în așa fel încât per total în România să nu avem creșteri ca în Europa de Vest.

România a luat măsuri să limiteze componenta de exporturi astfel încât cu prioritate ceea ce este în România să rămână păentru piața internă. După ce ce piața internă este asigurată să se poată face din surplusuri exporturi”

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a spus că nu e de acord cu propunerea de plafonare a prețurilor la pompă:

“Dacă resursele sunt din producția internă, deci nu sunt afectate de creșterea costului la transport, creșterea prețului la care se cumpără din Golf, de asigurările supliemntare, dacă ai resurse interne cum e la gaz, formula de plafonare are logică și rezultate. Dacă nu e din producția internă și vii cu plafonare, riști să ai probleme legate de relația cu UE. Dacă din nou nu poți controla prețurile, ca la energie, unde a trebuit să plătim miliarde între prețuri reale și plafonate, s-ar putea să ajungi la concluzia că ai costuri enorme să ai spații fiscale să le poți suporta”.

Premierul a precizat că dacă prețul va continua să crească, Guvernul va interveni. “În ce formă nu vreau să mă antepronunț”.