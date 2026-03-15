Criza prețurilor la carburanți: Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe reprezentanții OMV Petrom

Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe reprezentanții OMV Petrom. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan va avea luni discuții cu reprezentanții OMV Petrom la Palatul Cotroceni, după ce prețurile carburanților au explodat în ultimele săptămâni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea va avea loc la ora 10.00. De la ora 9.00, șeful statului va primi la Cotroceni o delegație a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Întâlnirea de la Cotroceni are loc în contextul scumpirii carburanţilor. Sâmbătă, benzina se vindea la pompă cu preţuri între 8 lei şi 49 de bani şi 8 lei şi 70 de bani în timp ce motorina pleca de la 8 lei şi 97 de bani şi ajungea la 9 lei şi 15 bani.

Șeful OMV avertizează: Europa s‑ar putea confrunta cu o penurie de combustibili

Directorul general al OMV, Alfred Stern, a avertizat asupra unei grave penurii de combustibil în Europa. „Unele benzinării din Austria sunt deja goale”, spune acesta. El numește apelul politic pentru o plafonare a prețurilor la combustibil „jalnic”.

Șeful OMV susține că cel mai mare beneficiar al prețurilor mari este statul însuși. „Dacă e nevoie ca prețurile la combustibili să scadă rapid, atunci taxele ar trebui reduse”.

Ce face statul român

Vineri, premierul Ilie Bolojan a explicat cum gestionează guvernul efectele crizei energetice internaționale și a clarificat situația privind stagiul militar și voluntariatul în armată. El a subliniat că autoritățile urmăresc atent prețurile la pompă și iau măsuri pentru a limita impactul asupra românilor.

Referitor la prețurile la benzină și motorină, el a adăugat că guvernul monitorizează constant evoluția piețelor internaționale: „Este foarte important ca această creștere să nu fie transferată de pe o zi pe alta în buzunarul românilor. În cazul în care prețul va crește peste un nivel de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziție, nu pentru a anula creșterea, ci pentru a atenua impactul acesteia”.

Bolojan a menționat și prelungirea schemei de deducere din acciză pentru transportatori, prin care o parte din creșterea prețului la pompă va fi preluată de mecanismul administrativ.

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a propus vineri aprobarea de către guvernul Bolojan a unei ordonanțe de urgență prin care să se declare situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere și plafonarea prețurilor la aceste produse. Printre alte măsuri propuse se numără diminuarea accizelor sau taxelor și „repornirea temporară” a rafinăriei Lukoil-Petrotel din Ploiești.

Ministerul Energiei propune astfel un „preț maximal de vânzare” la benzină de 8,41 de lei litrul și de 8,86 de lei litrul la motorină.

Bogdan Ivan a menționat creșterea cotațiilor internaționale cu 350 de dolari/tona de motorină și peste 100 dolari/tona de benzină, „cu perspective de creștere în funcție de evoluția cotațiilor”.

De asemenea, Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1094/2025, adaptând mecanismul de sprijin destinat operatorilor economici din sectorul transporturilor rutier de mărfuri și persoane.

Proiectul prevede prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant până la data de 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziționată de operatori până la data de 31 decembrie 2026. Pentru intervalul cuprins între 1 aprilie 2026 și 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pe litru, iar plata ajutorului de stat se va face prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale, precizează Ministerul Finanțelor, joi, într-un comunicat.

Bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat este de 652,195 milioane de lei, fonduri care vor permite unui număr estimat de 6.200 de operatori economici să beneficieze de aceste compensații.