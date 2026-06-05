Nicușor Dan: Voi avea sâmbătă discuții cu instituțiile să înțeleg lipsurile pe care le avem. Pe partea marină, pentru mine e ceva nou

Președintele Nicușor Dan. Foto: Captură video

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că nu știe ora exactă la care Ucraina a pierdut controlul asupra dronelor și nici momentul în care statul român a fost notificat. Șeful statului susține însă că niciun risc nu a existat, pentru că notificarea ucraineană a venit înainte ca drona să se autodetoneze în Portul Constanța. Pe tema supravegherii frontierei maritime, Nicușor Dan admite că subiectul îi este „nou” și anunță că va avea mâine o întâlnire cu instituțiile responsabile pentru a înțelege „contextul, echipamentele și eventualele lipsuri”.

Acesta a făcut declarațiile de la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest, care are loc la Tivat, în Muntenegru.

Întrebat dacă știe ora exactă la care Ucraina a pierdut controlul și când a notificat România, Nicușor Dan a recunoscut că nu deține această informație.

„Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu o am în momentul acesta”, a declarat acesta.

La întrebarea dacă a existat riscul unei tragedii similare celei de la Galați, președintele a exclus acest scenariu.

„Nu, acest risc nu a existat, pentru că ora la care partea ucraineană ne-a informat a fost înainte ca drona să se autodetoneze. Deci, în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată deja”, a precizat Nicușor Dan.

Pe tema echipamentelor militare necesare pentru supravegherea frontierei maritime, Nicușor Dan a precizat că subiectul este unul nou pentru el și că urmează să se informeze.

„Pe partea marină, cel puțin pentru mine, este un subiect nou, dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile, pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele și eventualele lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real. Deci, acolo a fost ușor să avem acea cerere, încă din februarie, de echipamente de la NATO. Deci, acolo a fost o altă situație”, mai spune președintele.

Referitor la eventualele capabilități care vor fi solicitate de România după acest nou incident, președintele a precizat că detaliile vor fi comunicate după întâlnirea cu instituțiile responsabile:

„Cum v-am spus, o să avem o întâlnire mâine cu instituțiile responsabile și, în urma acestei întâlniri, o să putem să comunicăm public părțile care sunt publice din necesarul nostru”, a adăugat șeful statului.