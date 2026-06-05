Controverse după explozia dronei. MApN pasează răspunderea la Autoritatea Navală. ANR spune că radarul detectează doar nave mari

2 minute de citit Publicat la 16:11 05 Iun 2026 Modificat la 16:32 05 Iun 2026

Alertă în Portul Constanța. O dronă marină a explodat

Autoritatea Navală Română (ANR) a transmis vineri, într-un comunicat de presă, că nu dispune de capabilitățile necesare pentru a detecta ambarcațiuni de mici dimensiuni, cum a fost cazul dronei care a explodat la Constanța. ANR a adăugat că a acționat „în conformitate cu procedurile aplicabile încă din primele ore ale dimineții”, după ce dronă ucraineană a fost identificată în dreptul danei 78 din Portul Constanța.

Precizările ANR vin după ce MApN a spus că responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române.

ANR: Radarul detectează doar nave mari

ANR a precizat că „afirmațiile potrivit cărora incidentul analizat ar fi putut fi prevenit prin simpla detectare radar de către Autoritatea Navală Romană a țintei respective nu corespund realității tehnice”.

„Sistemele radar utilizate pentru supravegherea traficului naval sunt proiectate în principal pentru detectarea și urmărirea navelor și a obiectelor care prezintă o semnătură radar.

Ambarcațiunile de mici dimensiuni, precum și obiectele pentru utilizare militară care nu au o structură metalică sau sunt construite pentru a împiedica observarea pe radar, sunt

dificil sau imposibil de detectat în mod constant.

În asemenea situații, identificarea, confirmarea și urmărirea unei ținte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă cu echipamentele din dotarea Autorității Navale”, a transmis ANR.

Instituția a transmis că a acționat în conformitate cu obligațiile legale care îi revin.

„Autoritatea Navală Română asigură monitorizarea traficului navelor prin sistemele VTS/VTMIS și gestionează aspectele care țin de siguranța navigației în zonele aflate în competența sa.

Cadrul legislativ aplicabil conferă ANR responsabilități privind monitorizarea și managementul traficului naval, respectiv al navelor aflate în apele naționale navigabile, și

nu atribuții de monitorizare operațională a vehiculelor maritime fără echipaj cu destinație militară, responsabilitate care revine instituțiilor competente în domeniul apărării și

securității naționale”, a transmis ANR în comunicatul citat.

Manevrele navelor în porturile Constanța Nord și Constanța Sud au fost suspendate la ora 08:15 și au fost reluate începând cu ora 15.00, a mai transmis ANR.

MApN a pasat răspunderea la Autoritatea Navală

Precizările Autorității Navale vin după ce Ministerul Apărării a transmis că responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența ANR.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 5 iunie, la ora 06.20, cu privire la faptul că, în Dana 78, din incinta portului Constanța, a fost observată o dronă maritimă.

Responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române.

În acest moment, forțe ale Ministerului Apărării Naționale – ambarcațiuni și elicoptere - supraveghează zona.

Amintim că o dronă s-a autodetonat astăzi, în jurul orei 10.30, în Portul Constanța, fără a produce victime.

Obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile”, a transmis MApN într-un comunicat de presă, vineri dimineață.

Alertă la Constanța

O dronă s-a autodetonat astăzi, în jurul orei 10.30, în Portul Constanța, fără a produce victime. Litoralul Mării Negre a fost evacuat pe o rază de 1 kilometru de la malul mării de teama unor noi explozii.

Ucraina a recunoscut că drona maritimă îi aparține. Marina ucraineană a transmis că drona ar fi fost perturbată de sistemele electronice rusești, iar țara noastră ar fi fost avertizată de pericol.

În total, Ucraina a pierdut controlul asupra a patru drone, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, însă doar una a ajuns la țărm. Restul s-au autodistrus în largul Mării Negre.