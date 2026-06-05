Fără precedent. Stațiunile Mamaia și Vama Veche au fost evacuate. Peste 1000 de persoane evacuate în Costinești, Eforie și Tuzla

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: INQUAM Photos/George Călin

UPDATE: Începând cu ora 15:00 au fost sistate operațiunile de evacuare de pe litoralul Mării Negre. „Acum situația e fără risc, putem să sistăm evacuarea”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat.

„Ca urmare a analizelor de risc efectuate de autoritățile cu responsabilități în domeniu, s-a constatat că, la acest moment, nu mai există niciun pericol în zona costieră a Mării Negre, motiv pentru care activitățile de evacuare preventivă efectuate de pompieri, polițiști, jandarmi și poliție de frontieră au fost sistate”, a mai transmis DSU.

-Știrea inițială-

Decizie fără precedent a autorităților române. Litoralul Mării Negre este evacuat pe o rază de 1 kilometru de la malul mării de teama unor noi explozii. Stațiunile Mamaia și Vama Veche sunt evacuate complet. Peste 1000 de oameni sunt evacuați de pe plajele din Costinești, Eforie Nord, Mangalia și Tuzla. Sunt evacuări și în zona Deltei Dunării.

Aproximativ 1.000 de oameni au fost evacuați de pe plajele de pe litoral. În zona Costinești, este în vigoare un Cod roșu privind pericolul de explozie. Serviciul Local pentru Situații de Urgență a interzis oamenilor se se apropie la o distanță de 1 km față de țărm. Mamaia si Vama Veche sunt evacuate în totalitate. Rutele de acces către plaje au fost blocate de Poliția Locală. Autoritățile au emis avertismente pentru cei aflați pe litoral.

300 persoane au fost evacuate de pe plaja Costinesti, 50 persoane de pe plaja Tuzla, 355 persoane de pe plajele din Eforie Nord și Sud, 400 persoane de pe plajele din Mangalia - cordonul Saturn Venus, Cap Aurora.

Mamaia si Vama sunt evacuate în totalitate pentru că ordinul de evacuare pe raza de 1 km de la luciul apei, drept urmare intră în această rază stațiunile în integralitatea lor, potrivit DSU.

Până în acest moment, au fost evacuate aproximativ 100 de persoane de pe plaja din Sulina, aproximativ 50 de persoane de pe plaja din Sfântu Gheorghe și aproximativ 50 de persoane din zona Gura Portiței. Acțiunile de evacuare în zona Sfântul Gheorghe și Gura Portiței sunt în desfășurare și se află într-o permanentă dinamică.

Rutele de acces către plaje au fost blocate de Poliția Locală. Potrivit DSU, sunt evacuate faleza Cazinoului din Constanța.

„În comuna Costinești este în vigoare o avertizare de COD ROȘU privind pericolul de explozie în zona litorală.

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să NU vă apropiați de malul mării, de plajă sau de orice obiect suspect adus de apă ori aflat pe țărm.

DISTANȚA DE SIGURANȚĂ: 1 km față de țărm!

Respectați indicațiile autorităților și părăsiți imediat zonele aflate în apropierea mării. Accesul în aceste zone ESTE STRICT INTERZIS până la eliminarea pericolului.

În caz de urgență, apelați numărul unic 112.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare

Rămâneți în siguranță,

Serviciul Local pentru Situații de Urgență”, se arată în mesajul autorităților.

Deciziile autorităților vin după explozia care a avut loc în această dimineață în Portul Constanța unde o dronă maritimă s-a autodetonat. Autoritățile caută din aer dacă mai există alte drone în Marea Neagră în apropierea țărmului românesc.