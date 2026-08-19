Italia cere despăgubiri Germaniei pentru migranții aduși în porturile sale de navele umanitare. FOTO: Getty Images

De când prim-ministrul Giorgia Meloni a preluat conducerea guvernului italian, în octombrie 2022, organizațiile umanitare germane au transportat aproximativ 22.500 de migranți către porturile din Italia, potrivit cifrelor prezentate de Roma. Acum, Italia cere despăgubiri Germaniei pentru intrarea acestor persoane în țară, scrie Euronews.

În total, aproximativ 42.300 de persoane au ajuns în Italia la bordul navelor private de salvare în această perioadă. Potrivit calculelor autorităților italiene, mai mult de jumătate dintre aceste sosiri au fost ajutate de organizațiilor umanitare germane. Alte aproximativ 4.500 de persoane au ajuns în Italia cu nave administrate de organizații umanitare din alte țări europene, dar care navigau sub pavilion german.

Prin urmare, Roma estimează că Germania este implicată în aproape două treimi dintre sosirile migranților transportați în Italia de nave private de salvare.

În aceste condiții, ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a cerut Germaniei să contribuie financiar. Piantedosi a precizat că Italia nu dorește să discute despre reprimirea migranților din Germania care au intrat inițial în Uniunea Europeană prin Italia până când problema responsabilității financiare nu va fi rezolvată.

Într-o primă etapă, Germania intenționează să transfere în Italia trei persoane care au intrat în UE prin această țară, înainte de a solicita azil pe teritoriul german. Roma a transmis însă că este posibil să nu le permită celor trei migranți să intre în țară și să îi trimită imediat înapoi în Germania.

Conform regulii generale aplicate în Uniunea Europeană, o persoană care intră în spațiul comunitar prin Italia și solicită ulterior azil în Germania poate fi transferată înapoi în Italia, pentru ca cererea sa să fie analizată acolo.

Noile norme europene, aflate în vigoare din luna iunie, păstrează principiul potrivit căruia țara primei intrări este responsabilă de examinarea cererii de azil. Acestea permit însă și anumite excepții și prevăd un mecanism de solidaritate între statele membre.

Potrivit Ministerului italian de Interne, Matteo Piantedosi și omologul său german, Alexander Dobrindt, membru al Uniunii Creștin-Sociale (CSU), continuă să caute o soluție comună.

Vicepremierul italian Matteo Salvini a lansat însă un nou atac la adresa organizațiilor private care desfășoară operațiuni de salvare pe mare. El le-a cerut guvernelor de la Berlin și Madrid să își „țină sub control” organizațiile umanitare, susținând că acestora nu ar trebui să li se mai permită să aducă „imigranți ilegali” pe coastele Italiei.

Organizațiile neguvernamentale avertizează asupra pericolelor mortale din Mediterana

Disputa dintre Roma și Berlin are în centru o problemă fundamentală a politicii europene în domeniul migrației.

Cine este responsabil pentru migranții care ajung în Europa traversând Marea Mediterană și cine trebuie să suporte costurile primirii acestora?

Organizațiile umanitare atrag atenția asupra pericolelor traversării. Recent, organizația italiană Emergency a anunțat moartea a șapte persoane aflate pe o ambarcațiune supraaglomerată în largul coastelor Libiei. Potrivit organizației, alte 57 de persoane au fost salvate, două dintre ele fiind în stare critică.

Organizațiile germane Sea-Watch și Resqship au anunțat, la rândul lor, că au găsit trei cadavre în Marea Mediterană.

Ruta prin centrul Mării Mediterane rămâne una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume. Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), cel puțin 872 de persoane au murit sau au fost date dispărute pe această rută de la începutul anului. Cifra include numai cazurile documentate, iar numărul real este probabil mai mare, deoarece nu toate incidentele sunt înregistrate.