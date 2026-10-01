Cum explică BNR saltul uriaș al euro și la ce să ne așteptăm de mâine: „Situația este complicată”. Urmează verdictul S&P

Euro a urcat puternic joi pe piața interbancară, depășind 5,34 lei și câștigând aproximativ șapte bani în doar câteva ore. Foto: Getty Images

Euro a urcat puternic joi pe piața interbancară, depășind 5,34 lei și câștigând aproximativ șapte bani în doar câteva ore. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, spune însă că nu se poate vorbi despre o „prăbușire” a leului. Acesta a declarat la Antena 3 CNN că Banca Națională se aștepta la o perioadă de volatilitate și nu crede că ritmul de depreciere de joi va continua și vineri.

Mișcarea vine cu doar o zi înainte ca agenția S&P să anunțe verdictul privind ratingul de țară al României. În același timp, BNR a anunțat că rezervele valutare au scăzut de la 64,865 miliarde de euro la sfârșitul lunii august la 60,060 miliarde de euro la 30 septembrie, adică un minus de aproximativ 4,8 miliarde de euro. Din ieșirile de 8,1 miliarde de euro înregistrate în cursul lunii, aproximativ 2,68 miliarde au reprezentat plăți de rate și dobânzi pentru datoria publică în valută.

Întrebat la Antena 3 CNN despre saltul euro, Dan Suciu a respins ideea că moneda națională s-ar fi „prăbușit”.

„N-aș spune că s-a prăbușit. Într-adevăr, a crescut (euro n.r.)”, a spus purtătorul de cuvânt al BNR.

El a explicat că momentul în care s-a produs creșterea a coincis și cu deschiderea piețelor din Statele Unite, când numărul tranzacțiilor a crescut, dar a precizat că aceasta nu este neapărat cauza principală.

„Venim pe un fond în care incertitudinile persistă, în care economia românească nu performează și în care volatilitatea cursului de schimb a fost recunoscută ca fiind o posibilitate în toată această perioadă, inclusiv la nivelul conducerii Băncii Naționale. S-a anunțat că există o perioadă de volatilitate”, a explicat Suciu.

BNR spune că situația nu seamănă cu „atacul la leu” din 2008

Întrebat dacă mișcările de joi pot fi comparate cu episodul din 2008, cunoscut drept „atacul la leu”, purtătorul de cuvânt al BNR a respins comparația.

„Nu. Sunt tranzacții relativ puține și piața relativ subțire și atunci orice mișcare are o altă amploare”, a spus Dan Suciu.

Saltul euro s-a produs chiar înaintea verdictului pe care S&P îl va da vineri asupra ratingului României. În piață au apărut inclusiv ipoteze potrivit cărora deprecierea ar putea avea legătură cu temerile investitorilor privind o eventuală retrogradare. Economistul Adrian Negrescu a declarat anterior la Antena 3 CNN că una dintre explicații ar putea fi o ieșire de capital de teama unui asemenea scenariu.

Dan Suciu spune însă că BNR nu poate stabili în acest moment dacă așteptarea verdictului S&P a fost deja inclusă în prețul euro.

„Orice e posibil, deși nu pot să anticipez că va fi o veste proastă. Acum nu-mi dau seama cum a preluat piața sau cum a integrat în preț, dacă a integrat în preț în acest curs, o eventuală decizie”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al BNR consideră că există suficiente argumente pentru ca S&P să mențină ratingul României.

„Cert este că sunt argumente suficiente pentru a păstra ratingul de către S&P. Nu am semnale că ar urma ceva, dar, evident, decizia este a agenției”, a declarat Suciu.

Printre argumentele favorabile, acesta a enumerat scăderea inflației și reducerea deficitului. În același timp, a atras atenția că rămân „o grămadă de alte semne de întrebare” legate de construcția bugetului pentru anul 2027.

Fitch și Moody's au menținut până acum România în categoria recomandată investițiilor. O eventuală retrogradare din partea S&P ar putea duce însă ratingul țării în categoria „junk”, ceea ce ar afecta costurile de finanțare și accesul la anumite categorii de investitori.

Ce spune BNR despre scăderea rezervelor valutare

Dan Suciu a fost întrebat și dacă scăderea cu aproape 5 miliarde de euro a rezervelor valutare într-o singură lună reprezintă un record pentru BNR.

„Din păcate, nu. Dar trebuie să spunem că o parte din această sumă este o plată a datoriei externe”, a răspuns acesta.

Datele publicate de BNR arată că rezervele valutare au scăzut în septembrie cu aproximativ 4,8 miliarde de euro. În cursul lunii au existat ieșiri totale de 8,107 miliarde de euro, dintre care aproximativ 2,684 miliarde au reprezentat rate și dobânzi pentru datoria publică denominată în valută.

În ceea ce privește evoluția de vineri, când BNR va publica la ora 13:00 noul curs de referință, Suciu spune că nu se așteaptă ca euro să continue să crească în același ritm.

„Nu cred că va fi acest ritm, dar trebuie să ținem cont de următorul aspect: echilibrarea cursului se face și prin evoluția dobânzilor”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al BNR admite însă că momentul este unul dificil, atât din punct de vedere economic, cât și politic, iar banca centrală va urmări în perioada următoare găsirea unui echilibru între curs și dobânzi.

„Este o situație complicată și avem toate motivele să o considerăm ca atare. (...) E important să găsim un echilibru între curs și dobânzi. Asta e ce facem zilele următoare, să găsim un echilibru, așa încât variațiile acestea să nu fie ca astăzi”, a spus Dan Suciu.