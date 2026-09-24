Agenția S&P a ajuns la Ministerul Finanțelor. Încep discuțiile cruciale pentru România. Nazare: „Avem niște lucruri de explicat”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

România a început, joi, discuţiile cu agenţia S&P Global Ratings, care pe 2 octombrie va anunţa noul rating ţării, o retrogadare care ne-ar putea plasa în categoria „junk”. Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a spus că „avem, pe de o parte, nişte lucruri de explicat, dar, pe de o parte, avem şi argumente serioase pentru menţinerea ratingului”.

„În anii trecuţi, diferenţele între ţintele noastre şi ţintele agenţiilor erau semnificative, însă de această dată agenţiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6 şi 6,2 cash şi ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Practic, avem, pe de o parte, nişte lucruri de explicat, dar, pe de o parte, avem şi argumente serioase pentru menţinerea ratingului”, spune Nazare.

El a adăugat că, de patru luni, România a funcţionat cu Guvern interimar şi au existat mai multe momente care ţin şi de cauze interne şi de cauze externe, de decizie a unor investitori.

„Ce sperăm este ca, în cel mai scurt timp, problema care se leagă de stabilitate să fie o problemă pe care România să anunţe că a rezolvat-o, acelaşi lucru îl aşteaptă toţi investitorii instituţionali, creditorii noştri importanţi cu care am avut discuţii în ultimele săptămâni”, a spus Nazare.

Întrebat cum le va explica reprezentanţilor agenţiei de rating S&P că încă nu avem un Guvern cu puteri depline şi cât de mult ar putea afecta ratingul de ţară acest lucru, ministrul interimar a precizat că această discuţie „nu este nouă”.

„Nu este o discuţie nouă, avem de explicat probleme legate de instabilitate, dar pe de altă parte avem argumente puternice că execuţia României este în traiectorie, că ţintele stabilite pentru acest an de deficit de cash şi de ESA sunt ţinte realizabile pe care toate agenţiile le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual. În anii trecuţi, diferenţele între ţintele noastre şi ţintele agenţiilor erau semnificative, însă de această dată agenţiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6 şi 6,2 cash şi ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Deci, practic, avem, pe de o parte, nişte lucruri de explicat, dar, pe de o parte, avem şi argumente serioase pentru menţinerea ratingului”, a spus el.

Privind creștera dobânzilor de împrumut și posibilitatea de a nu avea bani pentru salarii și pensii, Nazare a afirmat că „nu există un astfel de risc”.

„Nu este un risc pentru pensii şi salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanţare. Deci, nu este un lucru uşor de dus şi bineînţeles că se va vedea acest lucru. Creşterea costurilor de finanţare nu are doar cauze interne, tot timpul are şi cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuşi să rezolvăm ecuaţia de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ţinem sub control costurile de finanţare”, a subliniat el.

Agenţiile Fitch şi Moody’s au menţinut România în categoria recomandată investiţiilor, însă o retrogradare de către S&P ar putea plasa ţara în categoria „junk”, crescând costurile de finanţare şi reducând accesul la anumite categorii de investitori.